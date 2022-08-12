我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大論文抄襲 林智堅退選成定局 民進黨擬徵召鄭運鵬

CDC取消社交距離、隔離鬆綁 學者憂「防疫收不回來」

後院的故事

李炎

我家後院外頭是一片樹林，旁邊有步道、小橋、流水，再往後就是一個大防洪區，常有野生動物在院子裡出沒，最常見的是鹿，經常可以看到鹿爸爸和鹿媽媽帶著兩、三隻鹿寶寶出來覓食及玩耍，剛搬來時，尚不知鹿的食量驚人，而且專喜歡吃有葉子的蔬菜，老伴兒種的菜全都餵了鹿，她想在院子裡種各式瓜果蔬菜的計畫落空了，只得妥協，把想種的地瓜葉、番茄、青椒之類的蔬菜，種在盆子裡，放在後院陽台上，雖不能大快朵頤，但也能稍解饞，滿意了。

這裡鳥類眾多，每天早上都是被嘰嘰喳喳的鳥聲叫醒，有時候還可聽到兩隻鳥的對答，一隻鳥唱完了，另一隻鳥跟著唱，雖聽不懂牠們唱啥，但是悅耳的鳥聲，可讓人把煩惱拋到九霄雲外。大部分的鳥大概是麻雀，也時常會看到黃金鸝(orioles)、紅雀 (cardinals)、藍樫鳥(blue jays)等，有大的也有小個頭的，偶爾還會聽到啄木鳥啄木的聲音，那哆哆哆的啄木聲，好像在敲門問「有人在家嗎？」

後院有兩棵楓樹，枝葉繁茂，綠蔭蔽天，常有小松鼠爬上爬下，讓院子顯得生機勃勃。有天，偶爾抬頭望向窗外，看到一隻小松鼠從樹上爬下，在草地上悠哉地尋覓，正在欣賞這幅自然景觀時，突然一隻猛禽俯衝而下，抓著小松鼠飛走了。平常在電視上才看到的弱肉強食畫面，在現實生活中看到，令我震撼不已。這隻猛禽大概食髓知味，每天傍晚都會來我家後院巡視，但自從那次小松鼠被叼走後，就很少看到松鼠出沒了。

有天，像往常一樣，老伴早上起來到陽台上澆那些種在盆子裡的花草蔬菜，偶一抬頭，在欄杆上看到一條蛇，嚇了一跳，定下心來仔細看，才知道是一條沒了頭的蛇，上半身的肉也不見了，只剩下脊椎和下半身癱在那，吃完早飯刷完牙後，再去看時，無頭蛇已無蹤影，估計是一隻鳥飛來把牠給叼走，打牙祭去了，只是到現在也不太確定，為何無頭蛇會出現在欄杆上?

偶爾也會看到一隻紅狐狸快速從院中跑過，狐狸雖屬犬科，但牠是索居動物，獵食時更是獨來獨往，絕少看到兩隻在一起，除非牠們在配對。疫情期間的一年春天，居然看到兩隻狐狸在一起，不但如此，牠倆竟跑到我們陽台上做傳宗接代的事，趕快拿相機記錄下這難得一見的神聖一幕，希望牠們沒有覺得隱私被侵犯。

從門窗往外望去，後院一片綠意令人心曠神怡，同時，大自然的規律，在後院也不可避免的上演著。我們和其他生物一樣，都是這個星球的過客，誰都不是它的主人，讓我們大家和睦相處吧！

蔬菜 步道 疫情

上一則

露營車來也

下一則

科技

延伸閱讀

劉媽媽（一四）

劉媽媽（一四）
戲說從頭／揭密「神隱少女」 原故事沒無臉男

戲說從頭／揭密「神隱少女」 原故事沒無臉男
劉媽媽（一二）

劉媽媽（一二）
劉媽媽（一一）

劉媽媽（一一）

熱門新聞

作者參加的大專勞軍團隊友。

《老照片說故事》相逢四十五年後

2022-08-05 02:00

已讀不回的故事

2022-08-07 02:02

遺憾至今的那年暑假

2022-08-05 02:02

未來親家來訪

2022-08-07 02:00
京都的紅葉。（新華社）

遺憾

2022-08-06 02:01

醫師偵探

2022-08-06 02:02

超人氣

更多 >
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一
裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業

裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業
40年之最 社安金明年度可能年增1900元

40年之最 社安金明年度可能年增1900元
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕