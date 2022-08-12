我家後院外頭是一片樹林，旁邊有步道 、小橋、流水，再往後就是一個大防洪區，常有野生動物在院子裡出沒，最常見的是鹿，經常可以看到鹿爸爸和鹿媽媽帶著兩、三隻鹿寶寶出來覓食及玩耍，剛搬來時，尚不知鹿的食量驚人，而且專喜歡吃有葉子的蔬菜 ，老伴兒種的菜全都餵了鹿，她想在院子裡種各式瓜果蔬菜的計畫落空了，只得妥協，把想種的地瓜葉、番茄、青椒之類的蔬菜，種在盆子裡，放在後院陽台上，雖不能大快朵頤，但也能稍解饞，滿意了。

這裡鳥類眾多，每天早上都是被嘰嘰喳喳的鳥聲叫醒，有時候還可聽到兩隻鳥的對答，一隻鳥唱完了，另一隻鳥跟著唱，雖聽不懂牠們唱啥，但是悅耳的鳥聲，可讓人把煩惱拋到九霄雲外。大部分的鳥大概是麻雀，也時常會看到黃金鸝(orioles)、紅雀 (cardinals)、藍樫鳥(blue jays)等，有大的也有小個頭的，偶爾還會聽到啄木鳥啄木的聲音，那哆哆哆的啄木聲，好像在敲門問「有人在家嗎？」

後院有兩棵楓樹，枝葉繁茂，綠蔭蔽天，常有小松鼠爬上爬下，讓院子顯得生機勃勃。有天，偶爾抬頭望向窗外，看到一隻小松鼠從樹上爬下，在草地上悠哉地尋覓，正在欣賞這幅自然景觀時，突然一隻猛禽俯衝而下，抓著小松鼠飛走了。平常在電視上才看到的弱肉強食畫面，在現實生活中看到，令我震撼不已。這隻猛禽大概食髓知味，每天傍晚都會來我家後院巡視，但自從那次小松鼠被叼走後，就很少看到松鼠出沒了。

有天，像往常一樣，老伴早上起來到陽台上澆那些種在盆子裡的花草蔬菜，偶一抬頭，在欄杆上看到一條蛇，嚇了一跳，定下心來仔細看，才知道是一條沒了頭的蛇，上半身的肉也不見了，只剩下脊椎和下半身癱在那，吃完早飯刷完牙後，再去看時，無頭蛇已無蹤影，估計是一隻鳥飛來把牠給叼走，打牙祭去了，只是到現在也不太確定，為何無頭蛇會出現在欄杆上?

偶爾也會看到一隻紅狐狸快速從院中跑過，狐狸雖屬犬科，但牠是索居動物，獵食時更是獨來獨往，絕少看到兩隻在一起，除非牠們在配對。疫情 期間的一年春天，居然看到兩隻狐狸在一起，不但如此，牠倆竟跑到我們陽台上做傳宗接代的事，趕快拿相機記錄下這難得一見的神聖一幕，希望牠們沒有覺得隱私被侵犯。

從門窗往外望去，後院一片綠意令人心曠神怡，同時，大自然的規律，在後院也不可避免的上演著。我們和其他生物一樣，都是這個星球的過客，誰都不是它的主人，讓我們大家和睦相處吧！