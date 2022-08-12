久違的媽媽聚餐會在疫情穩定後，終於重新開始了，我們這個團體由六個媽媽組成，我們原本都互不相識，是因為孩子小學三年級開始在都同一班，學校和課外活動常常見到面，校外旅行又常擔任義工，在幾次聊天或是共同擔任工作中熟悉，久而久之就有了這個聚會。

六個人中，我來自台灣，玲玲來自日本 ，葛瑞絲、茱莉和珍妮是土生土長美國人。剛開始時，兩個美國人常常要很有耐心的聽我們講美語，雖然我們住在美國已有一段時日，平常談天還好，但是一聊到政治、社會、醫學等比較嚴肅的問題時，有限的詞彙就常常讓彼此會錯意，好在時間的磨合增進彼此的了解，現在則是溝通無礙，她們三人更是我們的最佳美語老師。

開張第一次，大家決定在玲玲家包餃子。餃子我會包，包得好不好看是一回事，但是味道棒最重要。孩子小學時遇到春節，我曾經有一次拿著在廚房剛煎出來的熱騰騰餃子到學校，好在十分鐘的車程，讓餃子還保持著熱度和脆度。就是那一次讓她們吃出美味，總是要我至少在每年春節帶去學校，最後發展到聚會時的指定菜式。

日本也吃煎餃 ，但這一次玲玲是主人，負責甜點和飲料；葛瑞絲和珍妮負責材料，主要是牛肉和青蔥，兩人依照我的說法，依序加醬油、麻油、胡椒粉等調味料，我特別帶了磨好的薑末也加進去；身材比較壯碩的茱莉要幫我和麵。

我帶去三個擀麵棍，擀餃子皮 時大家笑成一團，西方人擀的餃子皮又大、又圓、又厚，看我熟練擀出一張張皮薄、又小、又圓餃子皮時，驚奇地乾脆放下擀麵棍。我一個人擀太累，最後決定擀多少算多少，她們擀的就來做牛肉餡餅。

西方人不喜歡吃水煮餃子，我就做煎餃、煎牛肉餡餅，沾醬有醬油加麻油和醋，喜歡吃辣的就加辣椒，蒜蓉放一旁，喜歡的人就加，以免味道太嗆。玲玲特別做了甜酸醬，這很合西方人的胃口，就像吃麥當勞雞塊沾甜酸醬一樣。

鍋子裡油滋滋劈哩啪啦響，我掀起蓋子，加了一小杯麵粉水，重新蓋上鍋蓋時，大家才說原來煎餃是這麼做的，只是美國人才不會做這種麻煩事。剛起鍋的餃子和餡餅非常香，外皮酥脆，內餡多汁，沾著醬料一口一口的吃，都顧不得講話了。大家很驚訝，以為東方人只有煎餃，沒想到還有餡餅這東西，為什麼美國的中餐館沒看到賣呢？

玲玲說，她剛來美國的時候，在接待家庭吃到義大利餃子(Ravioli)很不習慣，裡面都是包起司，一咬下去就像麵糰裡面包了一堆肥肉，雖然也有菠菜和紅蘿蔔口味，但是都離不開起司，味道太重。我也有同感，雖然吃起來很像我們東方人的餃子，但是內餡實在差太多了。

茱莉笑說，大家的經驗很相似，她第一次在中國朋友家吃到軟綿綿的水煮餃子時，像是吃到一坨海綿，那種感覺只有恐怖可比擬。好在Ravioli雖然用煮的，但是也可以用炸的，和用煎的餃子味道差不多了，而且炸的Ravioli裡面包牛肉末，外皮還可以裹上辣椒粉和胡椒粉，吃起來非常有味道。

大家說成一團，吃成一團，滿嘴油亮亮，心情開心。兩年來大家只能在虛擬空間相見，每次聚會必吃的活動也暫停，這一次再聚會彷彿多年未見的舊友重逢。

我們這群來自各地的媽媽朋友們就像東西方的餃子相遇，和樂融融，我們決定下次聚會做麵包，想到她們吃到東方餡麵包的神情，我的心情不自覺得高亢了起來。