出租露營車的車主夫婦詳細地為我們說明車子裡外的設施，先上車從遮陽棚的按鈕到馬桶沖水踏板等各種開關一一說明，然後到車外介紹儲物箱，各式管線接頭，講解如何開關瓦斯，連接露營區的水、電以及排放污水。

我亦步亦趨地跟著，屏氣凝神的聆聽，妻在一旁用手機 錄影存檔，當教戰手冊，我也詢問駕駛RV轉彎、停車時的注意事項。接著我在空曠的停車場試開兩三圈後，就將RV開回家。到家後，我們將一個星期露營所需的食材、衣物、用品搬上車。下午四點鐘，我登上駕駛座，太太上乘客座，大女兒用手機為我倆照相錄影。我踩下油門，向位於溫哥華東邊兩百公里外的曼寧公園露營區出發，嚮往已久的RV露營就此揭開序幕。

經過兩個多小時的車程，晚上七點，我們抵達目的地，小心翼翼地駛進營地，按部就班的接水管、插電，把污水管放進下水道入口。太太開始在車上的迷你廚房煮晚餐，沒多久，一鍋熱騰騰的烏龍湯麵端上桌。忙了一整天，置身山林中的露營車裡，吃碗熱呼呼的湯麵，真有說不出來的滿足感。

以往搭帳篷露營時，我總是會在早上泡杯咖啡 ，坐在椅上，沉浸在綠蔭晨曦中；這回在露營車裡，我握著一杯熱咖啡，不用擔心它很快變涼，慢慢啜飲，餐桌旁的窗戶宛如一幅風景圖畫，有陽光、藍天、白雲和綠樹。

飲食總是露營生活的大事，晚餐可謂重中之重。因為有露營車，我們就把電磁爐帶著，將爐子放在營地的木製野餐桌上，用延長電線接上露營車外的電插座，就可如此輕而易舉的露天野炊。那幾天的晚餐，我們坐在長凳上，享用燉飯、炒麵、義大利 麵，夕陽餘暉和營火相互輝映，所有的塵勞，剎那間隨著營火的煙硝飄逝。

我們是周三紮營，星期五傍晚，兩個女兒下班後開車過來。一個不大不小的床就在駕駛座上方車頂凸出來的空間，有個活動梯子，用來上下床，床上方天花板有氣窗，面對車內的床邊有布簾，可拉起來。熄燈睡覺，兩個ㄚ頭覺得那一方小天地非常溫馨舒適，我和妻睡在車尾延伸出去的臥室。躺在雙人床上，是比帳篷露營用的空氣床墊舒服些，聊著聊著，我帶著微笑進入夢鄉。

露營車就如同一個迷你的家外之家，浴室裡有馬桶、盥洗台和淋浴間。白天如廁方便，半夜起來上廁所，更不用披上厚外套，拿手電筒照路走去營區的廁所。

結束一星期的露營，回到家，用手機連到電視看露營的照片和影片，我和妻的結論是，將來每年都要安排時間，駕著露營車，親近大自然，過一下簡單、方便、遠離塵囂的RV生活。