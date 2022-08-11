走進一個月沒見的松嵐閣，眼前一亮，這是我住了三十二年的房嗎？我揉了揉眼睛。原來房子也和人一般，經專業人士精心打扮，是可以徹頭徹尾改變形象的。本是米黃色的房子忽然變成了灰色調，還不時有黑色參與，灰灰黑黑，看上去卻可以如此帥氣，沒想到啊！

現在賣房子，要請到專業人士，設計修改油漆裝飾，化平凡住家為高雅住宅，希望觸動購屋者的視神經，一看就著迷。我的房搖身一變，成極高雅時尚的住宅，看了不動心都難。

在美國，一晃六十個寒暑，搬過不少次家，每次關上大門離去，並無太多牽掛與不捨；但這次不同，告別住了三十二年的松嵐閣，心情卻沉甸甸的。

三十二年前，我們住在比德芒，一個學區 極好的小城，小城雖可愛，我們的房卻乏善可陳，坐落在山坡上，四平八穩，一言以蔽之，平凡務實。三個兒子相繼上了柏克萊 大學，我們兩人住在空蕩蕩的大屋，守著門前一棵其大無比的橡樹，視野局限，沒太多想像空間。

直到有天，喜歡建築的大兒子對我說，「媽，妳喜歡藝術、喜歡建築，應該找一棟有特色的房子住，住這平凡的大房子養老，不合適妳。」這幾句話醍醐灌頂，忽然驚覺兒子長大了，感動之餘還茅塞頓開。好，馬上去找房子。

外子對這提議絲毫不感興趣，一動不如一靜，他不為所動，但又不願掃我的興，勉為其難的說：「妳去慢慢找，最後看中一幢，我再來看。」我一聽，當天馬上行動。報上看了幾家在開放的房子，逐一拜訪，無一滿意，時已五時，正打算打道回府，一個突如其來的念頭，何不到半山上去看看，大不了遊車河。閃電式的決定，一眼看中這坐落在半山上、背山面海設計別出心裁的現代房舍，外子看了，也不得不點頭讚許，他的條件是養隻狗，因他更中意後面不少人蹓狗的公園。

緣分，這房子全家看了都愛，誇我撿到寶了。二兒子是宅男，一向住在家裡，大兒子遠去紐約，賃屋在柏克萊的小兒子有天忽然滿車紙盒子的搬了回來，理由是還有一睡房空著，沒人住，可惜啊！他住回來，新家又熱鬧滾滾了。

外子也擁有了他想要的狗，這毛茸茸的大狗一進門就得到三千寵愛，大家眼不離牠，公園走路全為了牠。任性的牠，連馬都不怕，追著馬兒狂吠，差點被馬一腳踢中。

東邊日出、西邊日落，可天天欣賞月初升月徜徉。三十二年來，兒子們相繼結婚搬出，六位孫兒女常常來訪，難忘童言童語，可愛模樣。三位長輩從台搬美住在附近，能近距離奉養父母，是我們的福氣，表弟堂妹從北京 前來依親，一個個成功尋到美國夢。

聖誕感恩佳節，大飯廳常有二十多人聚一堂，那歡樂場面仍常在心中。好客的我，松嵐閣接待更多的是好友，十位好友成立的五百俱樂部，從年輕到年老，談笑無還期；家中更有大師田原留下許多墨跡畫作和石頭，影響至鉅，唐詩老師朱琦講客更是印象深刻……。

最難過的時刻是外子重病離去，那幾年松嵐閣失去歡笑，只剩悲傷，我勇敢地在大房中獨居十二年，藝術創作不斷，松嵐閣成我的畫廊。

厚厚的回憶錄，在腦中一篇篇翻過，記住歡笑，忘卻悲傷。

松嵐閣的樂章終畫下休止符，另一新的樂章才開始，寶貴的生命，不能辜負。