我的兒女各有兩個孩子，表兄弟姊妹四人年紀雖有差距，然而感情融洽，每一見面便像蜜糖黏一起，且四個孩子全是「迪士尼樂園 」玩不厭的發燒迷。

最近三天連假的周末之前，兒女兩家早早訂好旅館 ，買妥門票，決定連同我與老公及親家夫婦，在周六下午入住旅館，訂好餐位，全體浩浩蕩蕩共進晚餐，隔日一早進園，在人群湧入之前捷足先登，減短排隊等候玩樂的時間。小孫女早就興高采烈，宣稱將全天穿著他的迪士尼公主桃紅色長裙大禮服遊園。

終於到了當日，我們正要出門去與女兒一家同車出發時，兒子來了電話，聽他的口氣支唔，我預感不妙，果然兒子說，媳婦早上開始喉痛咳嗽，趕緊檢測，結果顯示陽性，我與老公聽到臉都綠了，而兩個雀躍等待出發的孩子令兒子進退兩難，再聽下去，親家母也自測顯陽，原來媳婦前一天去了娘家，親家公上班不在家沒有染上，這下子先前全盤的精心安排全亂了套。

最終，親家公在家照顧隔離的老妻，立即退房，兒子將單獨帶領兩個孩子參加。到了傍晚，我們與女兒一家按時前往預訂的戶外晚餐，因人數不夠臨時被改小桌，六人心不在焉地吃著，一面引頸觀望，直到快吃完餐，才見兒子無精打采而來。原來媳婦確診後，兒子與孩子立馬測試，結果都顯陰，於是先將家人隔離居住安妥，才帶孩子出門。

這一頓有如被暴風吹亂的晚餐草草結束，幸好四個孩子情緒打折不大，照常嘻笑玩鬧到半夜才各自回房。

第二天原本說好一早集合入園，然而左等右等，始終不見兒子出來，十多歲的外孫已等不及，先由女婿帶入園區玩樂去了。稍後終於和兒子通上電話，天啊！兒子說孫子直嚷喉疼，一測顯陽，幸好至此他與小孫女測試仍然顯陰。

這下我與老公的心情更沉重，走過去他們的房探望，被兒子告誡戴好口罩、保持距離，我們一向親近孩子沒距離，此刻只可遙望，兩個小孫一早折騰沒早餐吃，女兒、外孫女以及我倆只能透過打開的落地窗遞食物給他們。

一連串突變，令大家措手不及，兒子同時記掛獨自在家的媳婦，經商議後決定，兒子立刻收拾行李趕回，迪士尼樂園的票不可退，只可留日後使用。女兒、外孫女和我倆看著兒子怏然疊起小孫女的公主禮服重新塞回行李箱，心中悵然，安慰孫女很快我們會再來，下次再扮公主。

幾經折騰，我們兩老已無心思留下，於是女兒退了我們的房間，原本懷著期盼同車而來，此時只好開著女兒的車回，待次日周一他們回程時，我們再去旅館接載他們。這三天假日，過得太不尋常。

孫子一回到家，和他媽媽一起隔離，孫女則和爸爸住在客廳另一側房，天天早晚全家測試，兒子也請假一周，負責全家飲食，必須每日照顧孫女起居漱洗、上、下學。結果媳婦的症狀較孫子的拖長許多，至今不少時日過去，仍為咳嗽困擾。