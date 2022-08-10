孩子和媳婦要上倫敦度假，邀我們同行。退休後的十年是我倆遊山玩水的黃金檔期，行李箱全天候待命，信用卡隨時可出鞘，有人叫，馬上回：「來啦！」

跟著他們吃、住、玩，倫敦四晚，巴黎三晚。我們兩老都是第一次踏上英法兩國，劉佬佬進大觀園，什麼事都新鮮。

從機場搭優步到旅館 ，花了近兩小時，也領教了倫敦市區內的交通。老城街道狹窄，東彎西拐，紅綠燈多也急，三步一停，五步一轉，折騰了大把功夫才到旅館。

孩子帶我們參觀了些一線景點，在倫敦看了倫敦塔堡、大英博物館 、西敏寺大教堂、伊麗莎白塔大班鐘、邱吉爾紀念館；在巴黎逛了巴黎鐵塔和羅浮宮、船遊塞納河、漫步香榭大道、留影凱旋門。雖說是走馬看花，但有職業導遊解說，許多好東西都瞧了眼。

有趣的是，大英博物館有幾件寶貝，都是英國 仍是號稱日不落帝國時「硬拿」回來的，現在物主國都極力想要回去；羅浮宮裡不少東西也是拿破倫時代的戰利品，想到八國聯軍打北京的歷史，他們一定也「硬拿」了不少東西。

倫敦緯度高，白天長，一直到晚上十點才黑，也比較冷，路上行人都穿長袖衣褲，還加毛衣、外套。倫敦市區裡騎單車的人多，路上有單車專用道，地鐵出口邊上也有一排出租的單車。計程車是專門設計的廂型汽車，可坐六個人，厚厚的車皮給人安全穩重的感覺；大紅色雙層巴士也是一個特色，住的旅館邊上正好是個巴士站，不時見到這種巨高型的巴士進進出出。

巴黎氣溫和洛杉磯差不多，穿著短褲短袖就行了。巴黎餐廳門前行人道上都搭出個半永久性的棚子，下面擺些小圓桌子，巴黎人喜歡坐在這裡品酒吃飯聊天，餐廳裡倒是沒什麼人坐，大概只有冬天或是下雨時候才能派上用場。

香榭麗舍大道號稱是歐洲最美的街道，也是觀光重點，二○二四年奧運會將在巴黎舉辦，全球各路知名廠商，都已在這條街道上卡位熱賣。

巴黎不愧為世界甜點之都，每家店裡整排整櫃的甜食精品，花樣繁多，美不勝收，也難怪美國甜點師傅都要來這取經。

法式長棍麵包和牛角麵包確實是他們的主食，街頭小巷到處都有賣，住的旅館提供的免費早餐也有。巴黎市區街道和倫敦沒兩樣：狹窄曲折，只是腳踏車少見，取而代之的是大量的摩托車。

歐洲歴史悠久，許多餐廳都有幾百年的歷史。在英國的一家一五九八年建的小酒館嘗到了英國代表性的家常菜：炸魚和薯條；在一家一八一二年開幕的歌劇院品味了傳統的英式下午茶；也造訪了一家一七四二年開幕的海鮮館，和一家一六七五年開張的草飼牛排館。

在巴黎，孩子們也請我們上星級海鮮餐廳，也品嘗包括法式大蝸牛的正宗法國料理。

我父母在的時候，是我帶他們逛美國；孩子大了，變他們帶我們逛歐洲，突然感悟到這就是世代交替，棒子給接過去了。

回程時我笑著跟他們說，這趟下來，他們的信用卡可結結實實地給敲了個大口子。