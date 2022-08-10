名字是屬於自己的，而且伴隨自己走過大風大浪，經過人生百味的歲月，奮鬥有成你便成為擁有好名譽、好名氣的人。

有一天，妹妹們不約而同回娘家，餐後全家人一起聊天，小妹提及：「樂透彩獎金破億要不要買？」弟弟說：「晚一點，我會去幫爸爸買。」小妹搶當跑腿：「很近，我去買。」弟弟說「爸爸的彩券都是我在買。」父親說：「我都叫阿煜買，他的名字像台語『中四億』。」弟弟自己加碼：「國語是兆四億，更強。」

大夥沒話說，話題轉向吉祥名。除了「黃金磚」、「錢多多」外，自家人也有故事。姑丈名字「金旺」，開發了一種特殊紙張製程後找到了投資 者；為了搏好彩頭，投資者還要姑丈大年初一早去他家拜年。

聊著聊著話題轉到了「菜市場名」。某次我陪太太去市場的女裝店買衣服，太太走進店裡，一位員工熱情迎上來，我在店門外看見店員拿了許多衣服給太太試穿，我估計這要耗很久，想先到一旁走走，我對店內喊了聲「美玲」，太太和店員都轉頭看回答：「什麼事？」太太和店員兩人會意是同名人，相視而笑，就更親切了。

不僅只於華人 ，「菜市場名」也存在於別國人。我曾在一所私立學院教書，該校印度 和中東學生占多數，每班總有多位拉傑(Raj)、帕特爾(Patel)。

有一學期有一班點名點到穆罕默德(Mohamad)有大約十位學生舉手，穆罕默德是姓也被用為名。最特別的是有一班出現了五位名字FNU的學生，這個名字沒見過也不會唸，一問之下才知道，他們國家的傳統只有姓沒有名，申請美國留學一定要有名字，所以就都叫做FNU(First Name Unknown)。

萬一當年父母為你取的名字不雅或與他人撞名，現在戶政允許一生最多三次申請改名。記得去年，台灣有一家餐廳推出名字叫做「鮭魚」的人可以憑身分證獲得極佳優待的活動，引起改名「鮭魚」潮。

好名字能加深別人對你的印象，也可能促成某種緣分，但是命運絕對不是名字決定的，改名之後，所有證件、證照都要相應變更，費時費事，為了享受餐廳優惠而改名應該三思。