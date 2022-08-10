我們家的女人們各個愛著玫瑰，這個在父親家鄉稱為「月季」的花，是父親深愛的女人，我的母親最喜歡的花。但是父親從未種植過，反而是我家的房客種在庭院中，那時候我們會在玫瑰盛開時到隔壁賞花，長大後媽媽說，父親不種這玫瑰是有原因的，因為玫瑰多刺，怕我們小孩碰到刺傷。父親那種東北爺們，就是有種霸氣的護著妻女，但老天似乎也眷戀著愛玫瑰的我們，讓房客的玫瑰供我們欣賞。

多年前，知道了國外父親節，除了大家既定印象的石斛蘭，原來大家送給女士們的玫瑰花也是父親節花卉象徵。起源於一九○九年的杜特夫人（John B．Dodd）首次提出，建議紅玫瑰代表父親健在，父親不在，配戴白玫瑰表達悼念。

全世界的玫瑰品種眾多，雖不能記住每個名稱，但是對於玫瑰的美麗，眾人都無法抗拒。我很喜愛英國的玫瑰、法國的品種玫瑰，雖然不能種植，但是花卉展覽的時候，常常都能讓視覺饗宴得到滿足，更應用在日常生活中，有段時間甚至收集起關於玫瑰的衣物、吃的、用的或好聞的香氛等，總想跟玫瑰沾染一起，多刺的玫瑰是如此地讓女人們瘋狂吧！

這兩年多的疫情 ，讓全球的人不能隨意移動，春暖花開之際，也無法回父親家鄉賞玫瑰，但可以隨著我們的味蕾來場旅行，一餐飯的時間、一塊甜品或是一杯茶，皆可讓疫情下的生活多些儀式感，在家裡也可以來場異國浪漫之旅。

於是我把玫瑰帶進餐點中，跟著玫瑰去旅行，早餐來杯玫瑰花紅茶，吃玫瑰饅頭，下午做一份賞心悅目的玫瑰花甜品，跟著家人們聽音樂，動手一起製作出簡單可口的小點心，把蘋果 片跟市面販售的起酥皮加點蘋果醬，捲起一朵玫瑰花，放進烤箱中烤，等待時間到了，拉出烤盤，把家人精心手工製作的甜品往盤中一放，來杯咖啡 或一杯茶，於是輕鬆自在的時光，來場風雅的饗宴，大家一起跟著我，來趟玫瑰之旅。