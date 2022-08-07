我和老伴每次赴美探親，兒子、兒媳都要騰出三分之一左右的時間來，陪我們一起遊逛較近處的景點；或讓我們單獨參團去外地旅遊。在科羅拉多州 居住期間，曾帶我們三上洛磯山，熨斗山更是去了數次；丹佛動、植物園 也是常去之地。

有一年冬天，我在植物園裡踏雪尋梅，轉了幾乎大半個園子，始終未能找到我特別喜歡的臘梅，走著走著眼前忽然一亮，看到不遠處，有株不大的「臘梅」在凜冽的寒風中搖曳，我三步併作兩步來到它的跟前，定睛一看，這哪是臘梅啊！原來是一株小葉女貞沒落的黃葉，觀梅心切，胡裡胡塗看錯了，因此我對丹佛植物園，有了深刻的印象。

兩年後的夏天 ，我和老伴又赴美探親，兒子對我們說：「您今年來巧了，著名的津巴布韋(辛巴威)石雕近日就在丹佛植物園展出，周日咱們一起去看看吧！」我說：「既逛植物園觀奇花異草，又能看到非洲藝術家們的石雕藝術，一舉兩得，咱一定得去看看。」

星期天，兒子、兒媳很早就驅車帶我們到植物園，因為展出石雕，門票每張漲了五刀。進大門前，我先讓兒子給我和老伴在一尊人形石雕前合影，為這次不尋常的觀賞留作紀念。然後經大廳，進入了又高又大的三層鋼結構玻璃房子——室內花園。

此園我們是舊地重遊，走馬觀花地看了看奼紫嫣紅的花卉，便急急火火走出玻璃房去觀看石雕。哇！眼前好幾條道路旁邊和草地上，甚至園內的池塘中，都錯落有致的擺放著許多千姿百態的石雕。我們走到跟前，一件件仔細觀賞，雖叫不出它們的名字，但卻感覺到了津巴布韋藝術家們無限豐富的想像力，和粗獷、誇張而簡約的藝術手法和風格，每件作品都有著呼之欲出的靈性，特別是池塘中那四位身著衣裙、頭頂水罐的少女，姿態優美，栩栩如生（見圖）。觀後令人記憶深刻，難以忘懷。