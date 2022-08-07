兒子打電話來，說女朋友的父親將到我們小城洽公，不知道我們有沒有時間可以一起碰個面，吃個飯？兒子說得很簡單，語氣裡聽出來充滿了期盼與重視。

他有過三段戀情，都談得很投入。我曾經很擔心他如果戀情沒有結果，承受不了失戀的痛苦，因為我看過太多朋友年輕時失戀的失魂落魄模樣。曾經有一個朋友失戀後再也沒有交過女朋友，他媽媽來找我們這些朋友勸他，可是愛情這種事，真的不是別人可以了解的；我也看過很多朋友的孩子因為失戀帶來的後果，要很長時間才能走出來，有的是幾乎就不談戀愛了。

兒子的前兩段戀情是在學生時期，女方我們夫妻倆都見過，也常來家裡。他這兩段失戀隱藏得很好，沒讓我們看出來。第一段在高中，是經過一段時間，我覺得奇怪，為什麼女孩不再來家裡？為什麼他都沒再說起兩人之間的種種？他才說已經分手了。看他生活和學業正常，我們也就放心。

大學時期那一段則是快畢業時，女朋友逼婚，他嚇了一跳，他還要讀研究所，沒想過結婚。兩人長談後知道彼此人生的規畫不一樣就分手了。我們去參加畢業典禮時還和女方吃過一次飯，送她去機場 ，搭機回家時，兒子才說分手了，我們很訝異，兩人居然可以和平分手到這種程度。

第三段是在他工作時期。他居住外地，對他戀愛事情知道得很少，只知道他有個喜歡的女孩，兩人同行，談得來，一年多後分手了。原因是什麼？不知道。他不說，我們也不敢問。失戀是傷心事，越問越傷感。

現在這一段戀情談了兩年多，彼此認識後就住在一起。女孩來過我們家兩次，印象很好。問兒子喜歡她什麼？我還以為是愛得濃烈之類的，沒想到兒子說了一句：「我們溝通很好。」後來仔細想想，這實在是婚姻裡非常重要的一環。以前談戀愛時，感受是第一，愛情為首，至於溝通與否，好像從不在考量之內，反正不論對錯，都是男的讓女的，就算走入婚姻也是如此。

孩子的回答讓我思索著所謂的愛情到底是什麼？我與丈夫是彼此的初戀，從沒戀愛經驗的我們在彼此的共處中，有甜蜜也有爭吵，每次爭吵過後，都是他來求和，而爭吵的問題，從沒真正的坐下來面對面討論或認真溝通。就在屢次重複上演的甜蜜與爭吵中，我們算是找到彼此的共通與相異點，自然而然中，為了避免劍拔弩張的場面，我們學會躲避，對彼此忍讓，久而久之，爭吵的場面少了。既然已經生活在一起，又有什麼好爭的呢？這是我們有一次在看電影 時所發的感嘆。

我和丈夫在走路時會自然手牽手，他如果看體育節目，我就上樓追韓劇 ；他看我在讀書，就會在書房裡戴耳機聽音樂；他喜歡安靜，遇有社團活動，跟她說一聲，我就大方外出，若需開車較遠的地方，他一定接送。我不強求他參加，他也一樣不干涉我與朋友間的聚會。這樣的默契，是有愛情為基礎，信任為磐石，長時間的相處而來的，雖然我們的方式比較傳統，卻也相安無事，和樂融融。

我與丈夫全然放手孩子們的愛情與婚姻，新時代的孩子有他們的觀念與做法，未來的生活是他們與另一半共同面對。孩子女朋友的爸爸即將來訪，做父母能為孩子做的就是祝福與支持，我們要和未來的親家好好聯絡感情，認識認識。