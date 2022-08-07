讀報看見自己寫的「請纓當煮夫」刊出來了，那是我在世界日報的第一百篇雜文，文中有不少惹笑句，拿去給老伴看時，開玩笑對她說：「將來我寫自輓聯時，可以加上這樣一句：文章百篇、笑話千行。」文章百篇不假，笑話千行就太誇張了。不過，此生的確寫過不少笑話。

我夫婦倆原是高中同班，一向習慣同學間的互相取笑，數十年如是。那日她在門前小徑忙著照顧心愛的白玉苦瓜，只見瓜藤沿著石級扶手爬上露台，她用小繩繫住，剛好被我看見，於是逗她說：「世上誰種的苦瓜最苦？」她聽出言中有詐，但又想知道我玩弄什麼把戲，只好答：「誰？」「是妳種的苦瓜最苦。妳看，這裡被綁住，那裡又被紮住，苦不堪言。」剛說完，她就把手中繩段向我擲過來。

在同一處地方，我也編過另一個即景笑話。在新冠疫情初期，女兒把兩個小孩帶來相見，為保持安全距離，只准他們站在車道上說話。

兩個老人家在露台上，張開雙手作擁抱狀，當時我看見大家都戴著口罩 ，於是問小孫兒：「一雙耳朵用來做什麼的？」他立刻回答說：「是用來聽聲音的。」我說：「是用來戴口罩的。」把大家都引笑了。

我傳播笑話已超過三十年，每年以收集的笑話編成一頁，代替賀卡寄親友。曾經有一位嫂夫人對我說：「每年假日季節過後，我把舊的賀卡拋棄 ，卻把你的笑話留下來，可以多笑幾回，如今已是厚厚一疊了。」記得那年，我把換肝手術 編進一個笑話裡，讓大家在笑聲中得知我重生消息，當時還加上幾句引言：「能夠再活下去真好；能夠笑著再活下去更好；能夠見到人人皆笑而再活下去是最好。」人人皆笑是我傳播笑話的目的，如果人間充滿笑聲多好。

有一天，我請太太替我理髮，她神袐一笑地回了一句：「你哪來頭髪可剪？」我不以為忤，其實我對自己禿頂的自嘲多著呢！我說過因脫髮而致渠塞，還要賠錢通渠；我說過有一年去田納西州 度假，買回來一張海報，寫著「光頭好美」；我也說過頭上無白髪，別人誤以為是因拔白髪而致禿頂的；又說擔任我私人理髮師的妻子，恐怕很快就會失業了；一直說到無法（髪）可剃。只可惜我無本事寫出一個令人爆笑的作品，使我想起吳玲瑤來。

我喜歡讀吳玲瑤的笑話，每個周日出現在世副的「幽默過日子」，時有令人爆笑之句，最近有一篇題為「忍耐再忍耐」，最後一句是這樣的：「張爸爸也說：太太嘲笑我，我忍著，太太罵我，我忍著，但是要是她打我，那就別怪我不顧男人的形象，拔腿就跑。」