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連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

清涼消暑地

曾華容

上個月參觀百花溫室植物園後，順道開車去繞一圈附近的史托湖(Stow Lake)，時隔十多年不見，舊地重遊風景依舊，因疫情人人自危，仍有些遊人戴著口罩，成了罕見的一景。

一到湖邊下了車，鳥鳴聲不絕於耳，鴿子、鴨子、加拿大雁群聚在岸邊憩息、覓食；此起彼落的海鷗盤旋湖上，來往泛舟遊湖的畫面，全映入眼簾；青山綠水波光粼粼，讓人驚呼史托湖景色的美，真不愧為南灣所見過最美的一個人工湖。

史托湖位於金門公園，馬丁路德‧金街與約翰‧肯尼迪街之間，占地一千零一十七英畝，是金門公園裡七個湖中最大的一個湖。該湖建於一八九三年，專為休閒划船和公園灌溉水庫而設計。湖中央有一座一百二十六呎的草莓山，這是一處樹木繁茂的小山，曾經因其兩側盛產野草莓而命名。

島中有個人工瀑布(Sail Past the Waterfall)，水從島上傾瀉而下，流入湖中，看起像一個天然瀑布，其實它是人造景觀，為營造湖區的氣氛而建的，島上棲息著五彩斑斕的燕尾蝶和帝王蝶，飛舞天際間增添幾許浪漫。

行過小水泥橋，順著人工瀑布旁的梯子，我們爬上了草莓山的頂點，居高臨下望眼所及，除舊金山市區西側的景色及滿地野花野草，還有到處攀爬的松鼠及其他小動物。

下坡望見綠瓦紅柱的樓臺亭閣築在湖畔上，既醒目又多了幾分嫵媚。走近一瞧，亭台上的石桌上鑲嵌的銅板刻著一九八一年四月十三日，是當時台北市市長李登輝為促進兩市的民間情誼，捐贈給舊金山姊妹市的禮物，留下歷史見證，此情誼倍覺溫馨。

沿著湖邊一英里的小道漫步，看鳥、觀湖，欣賞著來往划過的踏板船及輕舟，耳邊不斷傳來陣陣嘻笑聲，洋溢著一片歡欣。

繼續環湖走去，我們看到湖中另一座雙拱石頭橋，整座橋是用一大塊一大塊的石頭堆砌而成，質拙古樸，不見斧鑿痕跡。橋下湖水平靜，兩旁綠樹遮蔭，水鴨、水鳥嬉戲其間，一片安祥寧靜，四周景物渾然天成，宛如鬧市中的人間樂園。

越過石頭橋走到租船的地方，環湖繞了一圈，回到原點，只需要三十多分鐘至一小時，既輕鬆又不費力，視野所及除了山光水色，泛舟的浪漫畫面外，成群的水鴨悠游湖中、還有三、五隻的烏龜浮出水面停在棲木上曬太陽。沉浸在如此美景中，渾然忘我滌盡了一切塵慮，而不知天上人間。

租船的地方有販賣簡便午餐，累了還可在湖邊小憩。短程半日遊，既可省油資又不必花旅館費，就能滿足看花、賞湖、划舟、紓解心情。炎炎夏日，這個小天地就夠讓你清涼消暑半天，快樂就是如此簡單。

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