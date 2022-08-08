經過兩年多的疫情 ，東西兩岸大城市尚有緊張情況，但在我們這個中西部小城現在有點緩解的趨勢，餐廳客滿了，買東西的人也多了，不論是路上行人或去店裡的，很大一部分都不戴口罩 。

雖然老婆耳提面命，出門一定要戴口罩，但是每當走進店裡，似乎我是唯一戴口罩的，感覺總是怪怪的。好在經過疫情的肆虐，原本會對戴口罩另眼相看的人，已能用一種接受的態度去看待。

自從回公司上班，公司已經不硬性規定戴口罩，但每個人都很自動坐在自己的區域辦公，不得已絕不面對面談話。在一個星期二，公司傳來有七個人確診Omicron，七個人都打了第三劑，居然還會染疫，這個病毒實在太強大。公司採取彈性措施，通知大家接下來一星期都在家上班 ，以免傳染擴大。

在家上班午休時，同事們會用簡訊聊聊個人近來情況，發發牢騷，或是送些有趣的新聞和圖片。有人說，以為口罩和洗手已是過去式，沒想到現在可能還要重來一遍。看著回應的訊息接著來，我就說起在台灣讀書時，小學都有晨間檢查，雙手有沒有洗淨，有沒有帶手帕等等，各科設有股長，像我擔任過衛生股長，專門檢視教室內外等事。

我這訊息一發，引來了同事們的驚嘆，以為是在小孩子的夏令營才會有的事。聽我說小學都這樣，連到高中了，還有早自習、上下學後還要打掃教室， 大家更不可置信。

記得小時候喜歡玩泥巴、捏黏土，常和同學一出去玩滿身灰溜溜回家，被媽媽痛斥一頓不說，還被命令趕快洗澡，把身體弄乾淨。很多時候指甲縫裡沒有洗乾淨，以致隔天到學校晨間檢查時，聽到老師一聲「把手伸出來」時，我心裡一驚，暗暗看一下雙手，知道檢查到我時，一定會被說一頓。

這樣的情形發生多次，到下學期老師居然指定我當衛生股長。老師把我叫到辦公室，叮囑我既然做股長就要做到最好，為老師這一句，我強迫自己睡前一定剪好指甲、洗好雙手、把手帕放進書包裡，隔天早晨自我檢查一遍才安心上學。

可能是擔任衛生股長那時起養成的習慣，勤洗手已是日常習慣，因此當疫情來時，政府機關媒體等一直強調要勤洗手，對我一點也沒有障礙。美國人認為生病的人才戴口罩，而我有過敏，整理庭院和除草時我一定戴口罩，回台灣時空氣品質不太好時，我也戴口罩，習慣成自然，疫情期間的戴口罩和勤洗手，對我來說是如魚得水，這不是平常就應該有的習慣嗎？

回辦公室上班後，我辦公桌的抽屜多了幾樣東西：酒精、口罩、清潔噴霧劑、消毒桌紙巾、馬克杯、咖啡，凡是有人來我辦公桌附近，我一定戴上口罩，人離開後，我行禮如儀把所有東西都清潔一遍。午餐一律是太太做的百匯沙拉，自帶餐具、自己沖泡咖啡。很多時候覺得多此一舉的動作，恰恰就成為決定性的關鍵。

同事們依舊覺得是天下奇聞，但我很感謝在台灣小學時學到的好習慣，讓我從小就有注意個人衛生的觀念，而擔任衛生股長一職，不僅讓我保持個人的衛生與健康，也終身受益。