自從立志日行萬步後，到植物園 散步已成為我的例行日課，「莫道人起早，更有早起人」，大清早遊園，發現不少人利用植物園鍛鍊身體，排舞、舞劍、舞扇、打太極拳、樹功、外丹功等，五花八門，好不熱鬧。

下午遊園，盡是攜老扶幼，夫婦手牽手、推輪椅或嬰兒車來賞花透氣的，好一幅天倫樂。不過形單影隻的也不怕寂寞，一機在手，或坐或走，有跟朋友煲電話粥，也有專心追劇，常見老夫坐在樹蔭下的長椅上賞景，老婦則不怕曬，攝取免費的維他命D。

傍晚遊園，六點快關門前，巡邏車會輕按喇叭，提醒大家：「關門在即，請打道回府」，有個大熱天，我曾在僻靜角落的樹蔭草地上，看到有人躺在自帶的毯子上小寐，不免好奇，如果他沒聽到警告，醒來時發現出口鐵將軍把門，難不成得翻牆出去？附近十幾分鐘步程外有初中和小學，草地不時會見一群學生席地而坐，聽工作人員解說，甚至到賓客止步的苗圃區，實際操作，從做中學。不僅如此，園方還定期推出很多教學、環保和親子 活動，服務社區。

種植不同花卉的每個園區的指標，除英文外，為顧及不同族裔，還有中、韓和西班牙文，十幾種花卉：鬱金香、櫻花、杜鵑，芍藥、草藥、玫瑰等等，隨時序開花，六月達巔峰，一大區塊玫瑰園裡千嬌百媚，姹紫嫣紅，花色繁多的玫瑰盛開，引得遊客爭相拍照留念。

假日遊客多些，有成雙成對的情侶，也有年輕家長帶著孩子在草地上追趕跑跳碰，看到小孩玩得開心，不禁為他們慶幸，假日父母不必為生計打工。有個來自台北的朋友，孩子小時，周末一定帶去爬山，無形中養成他們崇尚大自然的情操，所以女兒來美拿到生物碩士後，竟敢隻身坐灰狗巴士橫跨美國，完成漫遊國家公園的壯舉。

假日還常見證情侶修成正果，白色矮籬笆圍起來的婚禮花園，裡面除了一眼看不盡的花團錦簇外，就是小白橋、流水和層層爬滿鮮花的拱門，賓客坐在整齊排列的白色折疊椅上，觀看牧師給新人證婚，旁邊辦公大樓前，寬廣高大的鋼筋頂棚下，十幾個擺好餐具飲料的餐桌，已在等候賓主盡歡。

四月到十月，除了周日上午和周三下午免費外，入園得付門票，雖然十一月到三月不收門票，但秋冬時風蕭蕭兮，只有枯藤、老樹、昏鴉，也沒什麼好看的，更重要的是，收費多少過濾宵小歹徒閒雜人等，所以即使走在不見遊客的林間小徑也不擔心，以前在亞熱帶的台灣享受森林浴時，總擔心草叢突鑽出條蛇，紐約地處溫帶，就無此慮了。

不禁由衷感激，市府給居民在法拉盛 鬧市，保留這塊城市綠洲，讓都市人可常常接受大自然的洗禮，返璞歸真。