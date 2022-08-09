最近喜歡上攝影 ，時常隨身攜帶手機 ，到處尋覓翠綠的草地或五彩繽紛的花朵，拍攝放大近照，然後再修圖，雖然不像藝術照般的精緻，但也還差強人意，頗精美的。

曾到過附近社區的小湖邊，一眼望去，滿眼綠意的草地，環繞湖邊綠蔭蓊鬱的樹木，湖面映滿了樹影，微風吹起，湖心泛起陣陣漣漪，恰似海邊激起的千層浪。在那兒，我曾拍攝到一棵半倒的樹木，像極了舞會中被男生半摟腰，做著後傾曼妙舞姿之女伴；也曾在北卡植物園 (North Carolina Botanical Garden)裡找尋奼紫嫣紅的花兒，更嚮往著雨中落英繽紛時刻，來個特寫，雖不比攝影家的細膩精巧，卻也頗自得其樂的。我還計畫要到杜克花園（Duke Garden）拍照，因為聽說那兒繁花似錦。

其實用手機拍照，只需調整倍數，對準焦點，就像以前的拍立得相機一樣簡單，但我也從一次次所拍的景物太小、距離太遠等一系列失敗的經驗中，學會如何放大景物，調整修正照片的明亮、清晰度等，拍出較好照片，留下一張張美好的回憶，或許等到時機成熟時，應該購入照相機來好好研究與取景。

每當拍攝美景時，便會感嘆大自然造物者的奇妙，同時也聯想到，在人生的旅途中，並非天色常藍，花香常漫，常晴無雨，雖經一路風雨，許多高山與低谷，但在谷底，卻是雨水最豐沛之處；最鮮豔的花朵，往往是生長在懸崖處，所以不要畏懼苦難與試煉，因為上帝要你從中得益處，是另類化妝的祝福。