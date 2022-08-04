兩年前，在我打算退休 時，計畫清單上有一項，是回學校進修以前有興趣但沒機會修的聲樂課。

離我家附近就有所還不錯的社區大學，因疫情 的關係，這堂課一直只開放網路教學。我對聲樂課在網路上教的效果一直有點懷疑，所以修課的事就耽擱了下來，直到今年年初這門課終於開放實體教學，我才決定註冊。

畢竟離上次正式修課已有四十年之久，想想一個年快七十歲的老頭子要和一大堆十七、八歲的年輕人一起修課，心裡還是有點毛毛的。所以在註冊前，我先寫了郵件給教授，告訴她我已是退休人士，不知她是否曾經有像我這麼老的學生？沒想到她很快地回訊息給我，說她的學生老少都有，年紀不是問題。基於她的鼓勵，我就硬著頭皮選了這門課。

上課的第一天雖然每個人都戴著口罩 ，但放眼一看，我顯然真的是年紀最大的一位。第一堂課，老師就發給每個學生四張考卷，她說想了解每個學生的樂理程度，這個對於一個從來沒有學過豆芽菜的我，一看到四頁滿滿的音樂術語和符號，馬上傻了眼，寫上名字後，我不到一分鐘就第一個交了完全空白的卷。交卷時，我還向老師道歉，我實在一題都不會，還好老師非常和藹地說沒關係，她說這就是為什麼我需要修這門課。

從儲藏室裡找出了兒子以前騎過的舊腳踏車，花了點錢整修了一番，在接下來的三個半月裡，每個禮拜一、三就騎著鐵馬、戴著頭盔、背個書包，正式開始我再度當學生的生涯。

每堂課一開始，老師就會要求我們先做些暖身，然後開始唱不同的音階來開嗓。因這堂課有四個不同程度的班次、由同一個教授一起上，有些學生已經是在主修音樂，只是需修這堂課來湊學分，樂理部分對他們而言是太簡單了，所以教授主要著重在教唱，我也只能在下課後自己多下功夫，熟讀樂理課本來應付作業和考試。

每堂課的後半段，教授就會要求每個學生輪流上台，當著其他學生面前來唱她所指定的一些歌曲。還記得我第一次上台的時候，聲音和腿都不停發抖，老師會糾正每個人不同的缺點，例如如何運氣、換氣、如何發字的尾音等等，經過幾次上台經驗後，慢慢地，我的聲音和腿就不再發抖了。學期結束前，我們的期末考之一是由教授辦歌唱發表會，每位學生選唱兩首歌，將這學期所學到的，在自己邀來的親朋好友面前好好展示一番。

雖然當初我決定選修這堂課時，所抱著的期望是能夠通過就好，沒想到教授竟給我一個 A，內心真有說不出的高興，現在我已開始在想下學期該修什麼課了。