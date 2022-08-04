二十幾年前，我在西雅圖 買了這棟兩層獨立屋之後，屋前草地上長有一叢兩、三平方米面積的茂密的竹子。之前我孤陋寡聞，一直以為只有在中國江南那樣的溫暖地帶才能產竹，沒想到在西雅圖這樣高緯度的氣候條件也能產竹。我的臨街就有一戶，房前屋後都種滿了各種形態的竹子，清幽雅致，清新悠閒。顯然，西雅圖也適合生長大片的竹林。

後來我在網上搜索，才知道竹子主要分布在地球的北緯四十六度至南緯四十七度之間的熱帶、亞熱帶和暖溫帶地區。西雅圖雖然已經超過了這個緯度的限制，但還是能種一些耐寒品種的竹子。

我家這種竹子直徑有一、二英寸，高兩、三層樓，新長的竹子是綠色的，一年以後竹竿逐漸先出現紫斑，最後全部變為紫黑色。

這叢竹子給了我很多情趣，它們青翠挺拔，欣欣向榮，四季長青，充滿活力；它們身材纖細、亭亭玉立，大約每一英尺長就會有一個節眼，從節眼上長出一條比筷子還細的枝枒，每根枝枒又可以分櫱成為兩、三個層次更細的枝枒，最後長出呈短穗狀針形的綠葉。

有人以為，只有生活富足的人，才有閒情逸致賞竹。但我認為：熱愛生活的人，即使生活貧困，也要家中有竹。正如蘇軾詩曰：「寧可食無肉，不可居無竹。 無肉令人瘦，無竹令人俗。 人瘦尚可肥，士俗不可醫。」是啊！房前有竹，清高純樸，清麗脫俗，是高品味的人生必備。密密麻麻的葉子，把我家的房子外觀喧嚷成一幅綠色的畫，一首抒情的詩。

我家的竹子也有一些實用價值。種瓜果的爬藤需要高度，我不必像別人那樣去買配套的金屬托架，只是像我年輕時候在地裡刨食那樣，插上竹子讓瓜果的藤隨意爬高，有的竹粗壯又直，可放在陽台做曬衣的竹竿。

二十幾年過去了，這簇竹子不斷向周圍擴展，我房前左邊的牆腳都長滿了竹子，甚至繞道九十度到我的房子的右側邊牆。

我一直不知道這種竹子的名稱，有一天一位朋友到我家問我，「你也種墨竹嗎？」太漂亮了，我才恍然大悟，才知道其實墨竹只是適合墨畫的竹子，是一種繪畫的風格，它真實名稱是紫竹。

根據介紹，紫竹原產中國，後來被北半球不少國家引進，每年四月長出竹筍，但我家的紫竹每年五、六月才長出竹筍，每年最多不會超過十五個竹筍，很稀罕而珍貴。為什麼這麼遲才結竹筍？可能是跟西雅圖氣候有關吧。我家後院有很多高聳入雲的松樹，門前的這簇紫竹與大松樹比之，小巧玲瓏，非常可愛。

用心觀察，才發現我家的紫竹和墨竹畫幾乎一模一樣，竹竿像弓，彈性十足、竹葉如劍、蓄勢待發，展現強勁的內力。

看來我的藝術細胞太少了，可能是來美國後的那些年生活緊張，連賞識竹子的藝術細胞都退化，要識竹，需要有高雅的人品，還要有好心情，真不容易啊！