今年我們的結婚紀念日，剛好是英國女王 慶祝「白金禧年」的周末；因疫情 我們在家慶祝，開香檳、大快朵頤牛排餐、觀賞慶典，其樂融融。

夫婿傑說：「真幸運，女王慶祝禧年，我倆慶祝結婚紀念日。」「有認識的夫妻慶祝七十年白金婚？」傑又問。我想了一下回說：「有喔！教會那對人人敬愛的百歲人瑞，不僅慶祝白金婚；有可能慶祝八十年橡樹婚。」

傑俏皮地說：「七十年似乎是天長地久了，能與妳慶祝白金婚就心滿意足了。」我邊笑邊算說：「屆時你是一百一十六歲的老翁，我是一百一十五歲老嫗，無法打破金氏結婚八十六年最久的世界紀錄，或許可登上最年邁夫妻寶座。」倆人互視莞爾一笑，舉杯慶祝。

疫情前，我們常安排到不同國家度假旅遊，來慶祝結婚紀念日，因待在家，我們有機會一起翻閱結婚照，共同回憶美好時光。婚前我每次看到銀髮老夫老妻，手牽手在公園散步，都不禁動容，期盼自己的「老來伴」早日出現。感恩的是，我四十五歲終於披嫁紗了，我是遠渡重洋而來的台灣姑娘，傑是土生土長的美國紳士，千里姻緣一線牽。

婚禮在紅木林中的教堂舉行，那天親朋好友會聚一堂，在豎琴樂音繚繞中，我被挽著一步步踏紅毯，牧師的證婚下，傑哽咽，而我眼含淚珠交換誓言時，陽光從樹梢透過玻璃牆灑落我倆臉上，何等難忘的畫面。

再次承諾彼此的約定，來慶祝結婚紀念日。其實結婚永遠不嫌晚，晚婚的好處是倆人轉眼間就漸人髮蒼蒼、視茫茫、齒牙動搖的老夫老妻了；現在我與傑，若手牽手在公園散步，大概有年輕人也會被感動，有老來伴真好。

今年傑自己作了一張卡片送給我，鮮花、香水、珠寶有價；但在我心裡，這小卡片是無價。我倆異國婚姻，以感恩之心回頭望，如同一般夫妻有高有低，有苦有甜。異國婚姻中，或許有文化隔閡，語言障礙，但愛裡沒有隔閡障礙，愛是世界語言，超越種族文化。

也唯有愛能讓倆人，繼續手牽手，一天又一天，直至白頭偕老，愛是凡事包容體諒，凡事期盼最好，周年紀念只是一天短暫的慶祝，但婚姻是一輩子永恆的。

合上結婚相本，我愉悅地對傑說：「與你在一起，天天都是結婚紀念日，喜樂滿盈。」傑像英雄似喜孜孜地回說：「有妳，時時刻刻都在戀愛。」「讓我們繼續談戀愛，期盼與你慶祝白金婚。」我說後，倆人粲然一笑，再次舉杯慶祝。