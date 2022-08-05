二○二二的美國國慶，注定是個黑暗的紀念日，芝加哥槍手在屋頂濫殺無辜，多人死傷，震驚全球。

我所在的州藝術協會每年舉辦兩次室外藝術節，本來還準備邀請歐洲的同行，歐洲的朋友說，已接到政府通知，為了人身安全，非緊急情況不去美國旅行。

當一次次撕心裂肺的槍聲和尖叫響起，多少鮮活的生命遠去。美國從什麼時候起，已淪落成一個讓人魂飛魄散的國家？說實話，我生活在保守的美國南方，一個相對安全的中等城市，二十多年了，還沒有發生過開槍濫射的惡性案件。

但是藝術協會的負責人縱觀全局，還是取消今年秋天的藝術節，誰也不想活在惶恐不安中，誰也不知道，下一個中槍的是不是自己？

面對淋漓的鮮血，禁槍的吶喊再次震響了美國媒體。美國會禁槍嗎？怎麼禁？美國憲法有規定：人民持槍的權利不容侵犯。美國人帶槍就像戴一頂帽子、拿一把雨傘那樣隨便自如。

七、八年前，我在一家舞蹈室上班，同事是個嬌小玲瓏的美國女孩，教授成人芭蕾，她說話、舉止優雅得體。有次在換衣間，我無意中看見她腰間別了一把烏黑發亮的槍，我忙問是真的還是假的？她反問我，帶假槍有意思嗎？忽然間我心驚肉跳，要是擦槍走火怎麼辦？她對我的大驚小怪頗為不屑，說是配槍習慣，只要掌握正確用法，就不會畏懼。

十多年前，我在一家保險集團公司上班，公司的財務總監是個中年女子。有一次公司聚餐，她無心地告訴大家，她身上帶了槍，當時一聽這話，我退了半步，後來才知道，她持槍也是迫不得已。她一個單身母親，帶著兩個孩子住在偏僻的郊區農場，野獸來了怎麼辦？強盜來了怎麼辦？她周末還帶著孩子去打獵，打回來的鹿和野鴨，自己剝皮、清洗，做成臘肉和香腸，時不時帶到公司跟同事分享。

我曾在州政府上班，隔壁辦公室的女子活潑可愛，我不知道她身上有槍，直到有天她出了事，鬧得整個機構人聲鼎沸，讓她成了主角。那個清晨她去舊金山 出差，自己開車去機場 ，安檢時鈴聲巨響，見警察 朝她撲來，她條件反射就是反抗，直到雙手被警察銬上銀晃晃的手銬，她才反應過來，居然忘了機場禁槍規定。

她顯然不是恐怖分子，機構的兩個主管即刻去把她保釋出來。出來後，她心寒臉灰，像一條被曬乾的黃瓜，她說這輩子都沒遭受那樣的侮辱和審問。

回看我接觸的幾個女子，配槍就像家常便飯，女子如此，男子更是過之而無不及。美國的禁槍之路可行嗎？可謂是「路漫漫其修遠兮」，或者根本沒有盡頭。