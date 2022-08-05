自從歐盟 成立以來，不但出入歐洲各國容易多，通用的貨幣也帶給旅客不少方便；如今除在英國仍然必須使用英鎊(Pounds)，在瑞士仍使用瑞士法朗(Swiss Frank)外，其他屬於歐盟的國家都已一致通行使用歐元，這對大多數經常跨國的旅遊者而言，確實是省下許多麻煩，也大幅提高人們赴歐洲一遊的興趣。

瑞士是唯一未曾受到戰火波及過的國家，而先生與我對其首都伯恩(Bern)更是情有獨鍾。多年來，我們樂此不疲的幾度往返，只為阿爾卑斯山的千年白雪，和那一望無際的寛闊大湖。我們愛流連於隱身在青山綠水中的田野，也不時寄情於古老城鎮的雄偉建築裡，在眼見古城街道呈現出現代風情的當下，仍能在繁華中感受到其中的寧靜與祥和。

伯恩是一座在盛榮中帶著靜謐的千年古城，厚重的大青石路伸展遍布在整齊的老街上，電軌車在清脆的叮噹聲中沿街駛來，似乎正在向街頭鐘樓上的大鐘打著招呼。金碧輝煌的大鐘一直被視為是伯恩的標誌，它長久以來分秒不差的迎向每個過往的行人，也似乎在訴說著自己淵遠流長的歷史。我們每每在留下思古情懷的瞬間，更特別喜見這周遭的一切竟也無所大變，仍保持著我們印象中熟悉的古城風貌。

戰火損毀德國 絕大部分的城市，義大利 各地也是受創慘重。如今走訪的許多地方名為古城鎭，有千百年歷史也確實不假，然而事實上，這其中許多都是歴經過幾個世代，在戰後重建的仿古建築。米蘭城內的Garibaldi算是一片占地遼闊的新興區，一棟又一棟的高樓華廈連年拔地而起，有精心打造出的名店街和豪華住宅，IBM造型獨特的辦公大樓，也及早就在區中心占一席之地。Garibaldi的發展僅是義大利並不多見的特例，事實上，除了必要的修補和維護，義大利的街道及整體建築的改變並不明顯。

德國的情況可就與義大利迥然不同，不久前才到過的地方，再回來時已經完全變了；以萊茵河畔的千年古城美因茲(Mainz)為例，當我們仍沉緬於它的樸實無華時，再回頭已處處是新大樓。

先生與我終究還是不曾死心，我們由法蘭克福(Frankfurt)重新起步，沿昔日足跡到德國的溫泉小鎮巴特洪堡(Bad Homburg)，也到了美軍的駐德基地威斯巴登(Wiesbaden)，我們從海登堡(Heidenburg)半山的古堡走入平地老街，也幾度徘徊在科隆大教堂的前後左右，沿途所見到的景象既熟悉又陌生，所有街道不知何時都已變寛大了，許多新起的大樓也設計新穎時髦，豪華的門牆內外多的是人影穿梭，餐館林立的四周也是一片喧譁。面對眼前的榮盛繁華，想著舊日裡的古樸寧靜，我們的內心不免有些戚戚。

時間腳步未曾歇，城市也逐年在進步中成長，但我們只願天下所有的古城都能保有昔日的風貌，留與後人在享受現代化之餘，也能找到另個足以溯本求源的老地方。