我住的社區與南巴沙迪那（South Pasadena）為鄰，有好幾個親戚朋友住在那裡，市內有繁盛的商業區，有三間大型超市，因此成為我日常生活的主要活動中心。常因購物經常順道探訪那裡的親戚或朋友，日子久了，對這個小城很有認識。

南巴沙迪那與東北方歷史悠久的名城巴沙迪那很有淵源，保留許多東岸早期文化和建築物，可以說是巴沙迪那的延伸地區，面積不大，屬於新舊市鎮的混合體，但居民比較年輕。

由於接近大洛杉磯商業中心，所以許多中產階級專業人士集中居住在這裡。市內除有一條南北向商業大道，布滿大型商用建築物外，其他就是漂亮而又獨特的住宅區，有縱橫交錯整潔的街道，兩旁種滿青綠的大樹和分布有序的獨立屋，環境清靜優美，許多房屋的設計很有風格，有點像美國東北部緬因州的保守清教徒小城市，很有魅力。

很少人知道，這個優美的南巴沙迪那小城，是好萊塢 很多經典名劇、電視、電影 ，甚至廣告製作的熱門取景地點。原來在南巴沙甸那西北面不到十英哩，就是聞名遐邇的影城好萊塢，那裡是全國電影、電視的製作中心，由於近水樓台加上此地的優雅風格，吸引他們爭相派外景隊前來取景，逐漸成為這裡一種有長期性的風氣，間接帶來社區可觀的額外收入。

我有好幾個親戚和朋友都有過被選中的經歷，常到這裡的電影、電視和廣告製作商，有不同的製作經費，他們通常會事前會透過郵件徵求居民的同意，並給予豐厚的回報，讓居民們感到十分意外和驚喜。譬如：有時只簡單借用屋前草坪和停車間通道，完全不打擾屋內人的作息，就奉上五百大元酬勞；如選中你的住屋作場景，要拍攝三兩天的話，回報便特別豐厚，每日動輒過千，絕不為奇。

如果你的住屋很有特色和風格，再加以鄰居有類似的氣氛，因而成為影視和廣告熱點，那就更加不得了，額外收益豐厚，不在話下，預約還會接個不停，他們可以配合你的方便時間和日期，遇上一些小修補，他們會樂意聘用專人為你修葺和設計，還會聽取你的意見，免費報效，這當然會是合約中條件的一部分。

我們社區山腳下一家中型超市，門面獨特，很有小城風格，雖然不是在南巴沙迪那，一樣被選中拍長期電視連續劇，讓我有機會近距離體會外景隊工作。

起初我並不為意，後來被他們五個大型貨櫃車，包圍在這超市停車場兩旁馬路大陣仗情況吸引，意外獲得這難得的機會。這些外表黑色的巨型貨櫃車廂，原來是用以裝載攝影 器材和道具、演員化妝間、工作人員休憩間等，應有盡有，彷彿一個流動大型攝影場，我以前在南巴沙迪那街道也曾見過，但規模沒有這次大。

我常以為在市區過街頭拍攝電視、電影，會吸引許多鄰近民眾好奇圍觀，致使攝製工作非常困難，還要頻頻清場，難度很高；這次我看到的電視外景拍攝相當休閒、寫意，製作公司可以慢慢地進行攝製和重拍工作，完全不被打擾，附近的居民居然照常駕車過來，到超市買菜，對攝製工作見怪不怪，讓我覺得嘖嘖稱奇，有好幾次工作人員還走過去，邀請一些進入超市的顧客做臨演，教他們如何入鏡，事後付上可觀的報酬，讓部分顧客獲得一些額外收益，這種奇景，可能只有外景拍攝盛行風氣的南巴沙迪那市才有。