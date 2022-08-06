日前一位文友從微信中傳來一則視訊給我們分享，是她在德州 南部的墨西哥 灣釣魚 。我看後回了一則話，說我早在一九六三年就曾在德州南部的海港城市科普斯克莉絲蒂(Corpus Christi) 深海釣魚；她立刻又回話，說她就是在科普斯克莉絲蒂，但只是港灣釣魚(Bay Fishing)，不是深海。與她的來回幾次對話之後，使我回憶起了將近六十年前我自己那次深海釣魚的情景。

那是空軍派我來美國受訓，大凡受訓的人都要先到語言學校接受十五周的英語訓練，因此無論受訓的是什麼科目，都要先進語言學校。語言學校是設在德州聖安東尼奧(San Antonia)一處空軍基地裡，那時正有另四位不同科目的中華民國空軍軍官也在語言學校，連同我共有五位中國人。很自然地，休閒時間和假日，我們必定是聚在一起。

每個周末，我們常常共同出遊，有次在其中一人的建議下，我們去加勒比海的墨西哥灣釣魚。我們五人一車，清晨六時出發，兩個多小時抵達科普斯克莉絲蒂。港灣中有上千艘漁船，岸上則是拉生意人和售票的小閣亭。釣魚分為兩種，一是港灣釣魚，出海不遠，全程四個小時；另一是深海釣魚(Deep sea fishing)，出海較遠，船也較大，全程六個小時，我們選擇了後者。

全船約有五十餘人，在航行途中，船長宣布一件事，要每人拿出一元，集中起來，結束釣魚時，看誰釣到最大的一尾魚，由這個人獨得這五十餘元；還有一項規定是，釣到的魚太小，不足八盎司，須丟回海中。

船行一個多小時抵達釣魚區，停泊下來，船上提供每人一隻釣竿和魚餌，全船的人分站兩邊的船沿開始釣魚。釣魚時間共三小時，船上有售簡單的餐點、咖啡、飲料等，累了可以略事休息。

整個過程中，時而有人因釣起魚而歡呼，有人因釣到的魚在半空中掉回水中而嘆息，也有人因釣到的魚太小又丟回海中。三個小時釣魚結束，我看到有些人釣到十幾尾魚，是最多的了。我們五人中的四人，最多的一人釣到了五尾，且釣到的魚都不大。而我，說起來是既生氣又好笑，漫長的三個小時，竟然一尾都沒有釣到，後來得知，全船五十多人，我是唯一都沒釣到的，好糗。

緊張時刻來臨，看誰可贏得那五十餘元。有十幾尾看來都差不多大的，經過秤重之後，有一尾僅以半盎司之多贏得了那五十幾元。在那個年代，五十元並不是小數目，按照通膨的比例估計，至少相當現在的一千元。

返航途中，船上的船員為釣者清理魚，因老美不吃魚頭，船員就將其丟入海中，我們一見，連忙叫他們不要丟入海中，魚頭是我們老中的最愛啊！結果我們每人都拎了一大袋魚頭回來。

我們住的軍官宿舍，每人房間裡都有冰箱，全都塞了十幾個魚頭，有一人從台灣帶去了一個大同電鍋，我們就利用這只電鍋，每次拿出兩三個魚頭，那個年代還買不到我們中國人做菜用的蔥薑和各種調味醬料，只能在基地的福利商店裡買到猶太人製作的醬油，此外就是買一瓶葡萄酒去腥，利用電鍋把魚頭烹煮出來。

由於天天吃基地餐廳伙食，洋芋、漢堡實在太膩，吃起那魚頭來確實美味，至今還留有餘香。五個人冰箱裡的幾十個魚頭，好一陣子才全部吃完。我不太愛吃肉，但愛吃魚，尤其愛魚頭。吃魚時，覺得肉多的部位，吃起來太輕鬆、平淡，魚頭慢慢啃、慢慢吸才過癮。正好妻女都不吃魚頭，所以每次吃魚都是井水不犯河水，各取所需，皆大歡喜。