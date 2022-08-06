記得小時候有一次出門，為了趕車，媽媽將前一天的剩飯加點鹹菜、香腸捏成飯糰，上車後每人分配一個，我覺得那是當時吃過最好吃的東西，也是我第一次吃飯糰，印象深刻。

自己獨立生活後，每次出遠門時，就會不自覺地想到捏些飯糰；後來喜歡登山健行，有更多機會製作飯糰，把那些在家裡不稀罕的食物包裹成飯糰，到了山林野外，都成了珍貴的美味。

飯糰是台灣早餐的主要選項之一，早餐店賣的飯糰通常是包油條、蘿蔔乾、肉鬆、煎蛋等等。至於飯，因為要有黏性才容易包裹，所以都是使用糯米或是糯米加普通米；米飯的種類現在也趨於多樣化，由早期的白飯發展到現在的紫米飯、糙米飯。

至於包裹內容，可以與時俱進，依個人的喜好，自行發揮創意。如果喜歡香腸、肉鬆、酸菜、黃瓜絲再加上美乃滋，那就這麼做，自己做的講究真材實料，不在乎個頭大小。說實在的，飯糰內容可以包羅萬象，只要是自己喜歡的或是家裡冰箱現有的食材都好，所以說是豐儉由人，喜好由人。

有一次到東京登金時山，民眾扶老攜幼，絡繹於途，看來登郊山是東京人喜愛的周末活動之一。到了山頂，各家人紛紛拿出自製的飯糰，有用海苔包裹米飯的，也有以米飯包裹海苔的，和一些不知名的餡料 ，搭配各家別出心裁的醃漬 菜，讓我見識到飯糰的博大精深，變化多端，原來飯糰不是我們的獨享。西方有三明治，東方有飯糰，都是簡單方便，百吃不厭的「可攜式」的經典食物。