小時候，大哥常帶我到村子裡唯一的冰果店，炎炎夏日裡，握著外圍沁透涼意的杯子，一飲而盡，冰冰涼涼、微酸帶甜的檸檬汁，穿過乾渴的喉嚨直抵胃部，暑熱全消，暢快無比。

我沒料到結婚後竟然有免費的檸檬汁，而且還無限量續杯。

娘家有一小塊地，一直租給人種稻，整個村子也都種稻，因此看到婆家園地種滿檸檬，這才明白檸檬也是經濟作物。

農地裡全是辛苦活，除草、噴藥、施肥、摘果，樣樣不能少，收成之後還得品質分類，載去給中盤商；我們全都得上班，不能幫上忙，我能效勞的就是每個周末榨一大鍋檸檬汁。有一年，園子裡檸檬果落滿地，顆顆金黃看著可惜，公公說收成的價格抵不過人力、物力，真是價賤傷農啊！

橘科植物是加州 庭園常見的樹種，前後鄰居都有一棵檸檬樹，甚少採摘，每每讓黃澄澄的果兒掛滿枝頭，果真是院落一景。

我家也有一棵檸檬樹，從Lowe's園藝處買來的苗，經過好幾年才開花結果，初始雖零零落落，卻足夠供應自家人，要用時摘個幾顆，其餘留在樹上保鮮，效果比冷藏還要棒。煎好魚擠些檸檬汁液、烤雞時鋪些檸檬皮切絲；安撫了五臟廟之後，取出乾燥的貢菊，切上檸檬薄片，再倒入一茶匙購自農場的水果花蜜，澄澈的水幻化成淡琥珀色，剔透的果肉綴上幾朵舒展的花瓣，蕩漾成解暑的茶湯，看著誘人。

這棵檸檬樹挺爭氣的，春末時節果實纍纍，採摘時便可聞到獨特的氣味。陸陸續續送給人，園丁魯易士每隔幾周就拿個十幾顆，最遠還送到北加；我的好友醉心於這濃郁的檸檬味，認為是檸檬中的翹楚，獨獨鍾情於我的饋贈，別人家的檸檬全都不上眼了。

可惜的是，氣溫一年熱過一年，今年尚未進入小暑，檸檬果便劈哩啪啦掉，再也掛不住了，與其在樹上曬成果乾，倒不如一鼓作氣全摘了，可是檸檬不等同水果，多了也犯愁，幸虧好友接收一半，還換回一小盒新鮮枸杞和幾株小苗。高通 膨時期，回到以物換物的古早年代，何其溫馨。

剩下的也不好久藏，只好全部榨汁凍成冰塊，對半剖開的果皮堆如山積，柔美的檸檬黃飄散出醉人的芳香，真叫人捨不得扔。靈光一現，想起華人超市 架上的各式陳皮，趕忙切成細絲拌話梅粉，水果烘乾機定溫烘烤兩小時再陰乾數日，犯胃疾避酸的外子居然讚譽有加，真是難得。

汰掉的次級品就是最天然的去汙劑，冰箱裡驅臭、微波爐裡去味、水喉管除垢，經濟實惠又環保。

今年檸檬樹病了，樹葉泛白粉，摘果之後來個大修剪，但願它能一如既往，身體無恙一路平安。