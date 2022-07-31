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波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

大峽谷環遊記

熊敘瑜

自從我環遊美國西部大峽谷之後，就刷新對山的認知，原來山可以是一致的紅褐色，而且一種色系可以如此神奇，成就一個氣勢磅礴，享譽世界的奇觀。

當時的西部之旅，沒有疫情干擾，只有三大著名景點等著與我們邂逅。炎炎夏日，從東部初來乍到的我們滿懷憧憬和期待，投奔在西部的美麗與狂熱之中，獻上我們快樂又沉迷的足跡。

旅行是折騰也是享受，疲累之後，是心靈的滿足和精神的放鬆。遊覽迪士尼和拉斯維加斯所拾獲的驚喜與刺激，均被時光銘記。

壓軸戲在大峽谷。從拉斯維加斯坐旅遊大巴到亞利桑那州的大峽谷國家公園，行程大約五個多小時。翻山越嶺，大巴穿過山腳低矮的灌木叢，終於到達山頂公園，踩上新鮮的土地，飄浮在眼前的藍天白雲彷彿唾手可得。空氣裡的熱浪襲人，我們心中亦喜亦憂，但大峽谷的誘惑太大，既來之則安之。

最終我們選擇乘坐直升機和遊輪遊覽大峽谷以及科羅拉多河（俗稱紅河），對於有老有小的一家，這是最輕鬆的玩法。做好防曬措施的我們翹首以盼，大約一小時後登上直升機，由它帶領我們啟封傳奇的世界遺產。

飛機徐徐向天空攀越，兩邊壁立的山川似在夾道歡迎。隨著視線的拉升，大峽谷的風貌逐漸顯露，我們的欣喜溢於言表，不停地左顧右盼。

紅色岩層的山巒，如波浪般連綿不絕；岩石中灰白色的紋理，袒露年代更迭的層次，山的頂部平坦，側面直峭，沒有任何天然屏障，反而顯得峰巒渾厚，山勢雄偉。

聽說大峽谷的岩石經過二十億年的變遷，是地球年齡的一半，它的濃墨重彩，早已隨著光陰的剝蝕而歸於平淡。古樸的紅和古老的砂岩石，層層疊疊，溝壑萬千，彰顯歲月彌深的粗獷與豁達，沃野千里。

飛機環遊一圈後，緩緩降落在半山腰，送我們去遊紅河。深谷幽幽，遊人眾多，大家從崎嶇不平的山路走到谷底，不清不濁的河水蕩漾在狹長的河面；船工中氣十足的吆喝聲，帶著這塊土壤的腔調和熱忱，讓人心頭一震。

扎根在熱火朝天的河谷，他們古銅色的肌膚連同熱血，早與大峽谷融為一體，相互依靠，彼此慰藉。一方土地的底蘊，始終連著人文的筋骨。

山水婉轉之間，遊輪帶著遊人乘風破浪，兜來的絲絲涼風，讓我們的心又蕩起漣漪。紅河不紅，可我們的臉色愈發紅艷，有興奮也有燒灼。我家阿姨有高原反應，走下郵輪，我們急忙往回趕半小時一趟的飛機。

下山容易上山難，眼看已落在遊客之後，我們心急如焚，望向女兒潮紅的小臉，和又長又陡的山路，毫不遲疑我背起她就走。剛開始憑著一股衝勁，一級一級的台階，被飛快地拋在身後。但在轉了幾個彎後，腿像灌了鉛，每邁一步都耗盡力氣。

快到停機坪時，一位同遊的華人男孩，走下來抱走女兒，他的媽媽端來冰水給我的阿姨喝，解救體能已到極限的我們。真是萬幸，天下熱心腸的人還是居多。

小憩時，不勝唏噓地回望一遍山谷，在這裡，我們看過最美的景，也走過最難的路，挑戰過自我也嘗過人間溫情，最終抵達旅行的本質。

更慶幸的是，不管面臨多少困阻，只要鼓足勇氣拚命堅持都能扛過去，我相信這種力量可以使人生衝破種種局限，從而擁有更遼闊的天地。

如今，我依然蟄伏在漫漫旅途，伺機而動。

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