春末一個周日與友人至海濱走路，走過沙灘，也走過叢林小徑，放眼海洋，迎著海風，舒展整個冬季的鬱悶，心情愉快地返家。

接下來作息如常，每日晨泳，周二泳後沖浴時發現左腿腳踝上約十公分處有一粒黑點，因不痛不癢也未多加理會。周三泳完淋浴後，在給腿部擦抹乳液時，摸到這顆痣有點光滑凸起，好奇用手摳一下，黑皮很容易就被摳起但卻拔不下來，黑皮的一端黏在皮膚上，好像還長著幾根小毛，懷疑可能是一種癌變壞痣，不敢強拔，直到傍晚才請先生幫我看一下。

他仔細看了說好像不是痣，好像被什麼咬住了，嚇得我大驚失色。他試了幾次也拔不起來，最後小心翼翼，抓緊蟲身及細微足肢，一點一點輕輕慢慢拔，終於把牠拉出來，果然是一隻小蜱蟲(Tick)。

餘悸猶存，看一下皮膚竟找不到傷口，以為沒事，暗自慶幸。回想一下，推測是去海濱走路時發生的，海濱小徑有一觀景處，青草繁茂，旁有「蜱蟲警告」牌，或許是這時候引蜱蟲上身的吧。

接下來幾天平安無事，卻在拔出蜱蟲一周後，被咬處開始發癢，此時我忍著癢未去抓它，希望它自然消失，但被咬處越來越癢，兩天後出現紅疹，紅疹中心鼓起小瘀點，紅斑擴散至周圍一大圈，先生為我擦上止癢劑，兩周未見好轉，想去看醫生但未積極行動。

上網查才知蜱蟲厲害，叮咬時，螯肢和餵食管插入宿主皮膚，緊扣宿主身上，會釋放一種神經毒素及抗凝血物質，導致宿主無法察覺。未吸血時米粒大，吸飽後可大如指甲蓋。人體被咬後會有發炎反應，有明顯的紅斑紅腫，甚至起水泡，抓破皮會形成潰瘍，結痂可能數月甚至數年不癒。蜱蟲會攜帶各種病毒及細菌，被叮咬可感染多種疾病，有時會造成全身性超過敏 反應，也有些病毒會使血小板減少，臟器出血，呼吸衰竭死亡。

網上警告說，被蜱蟲咬到千萬別硬拔，餵食管表面布滿倒齒，越用力拔牠越吸得緊，恐將蜱蟲口器拔斷，遺留體內造成後遺症，建議以鑷子夾住蜱蟲口器，慢慢拔出，若有殘餘留在體內，應及早就醫。回想自己的處理過程，是由先生徒手拔出，心中有些惴惴不安。三周後，紅疹依舊在，但周圍紅斑開始轉淡，痛癢也漸緩和，又過一周，紅疹逐漸淡化，身體也無不適，心中竊喜僥倖。

女兒知道此事後，擔心我的血液裡存有蜱蟲毒素，建議我去驗血。她有個朋友得了新冠肺炎 ，治癒後不久又發病，但並非新冠復發，追蹤結果是四年前曾被蜱蟲咬過，血液內的蜱蟲毒素因新冠病毒引發症狀，經過長時間住院治療才逐漸康復。聽了這些病例，心中憂慮加深，計畫下次驗血時一併檢驗。

「蜱蟲警告」牌中提示避免蜱蟲咬的方法，諸如：可穿淡色的長袖長褲，紮緊褲腳或把褲管塞進襪子裡；可在身上、衣服和工具上塗抹或噴灑防蟲劑；盡量走在路徑中間，避免走入草叢；避免在野外草地或樹林下久坐久臥。注意到這些細節可避免被蜱咬導致無妄之災，我學到了重要的一課。