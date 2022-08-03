七月八日對許多加拿大 人來說，絕對是黑色星期五，因為加拿大三大電信公司之一、加國最大的電信網路公司羅傑斯（Rogers），由於系統維護更新出現故障，導致網路突然大崩潰，引起全國斷網十六個小時以上，有的地區長達七十二個小時。

所有用戶不僅不能上網，手機 電話也都統統不能用，大家彷彿一下子與世隔絕，家人之間無法聯繫、診所不能開門問診、商場超市不可刷卡只收現金、自動取款機沒法取錢、學校無法利用網路教學、政府部門停擺，連叫救護車都不行，全國簡直是亂成一鍋粥。

話說小女兒前一天晚上出去例行跑步鍛鍊，不知道是感染了某種過敏源，還是碰到粉塵或被蟲咬，半邊臉包括眼睛周圍突然又紅又腫，奇癢難忍，熬到第二天早上不見好轉，又碰到斷網在家不能工作，於是她爸爸帶她去附近的診所，我則到學校上課。

這天也是我們多倫多教育局國際語言班在家上了兩年半網課後，剛回學校面對面上課，所以沒受斷網太大影響，等我下課回家，發現家裡空無一人，父女倆幾個小時都沒回家，我們家幾個人的手機網路全都是羅傑斯公司的，所以也沒法打電話聯繫，就這樣忐忑不安地一直等到下午三點多鐘，他們才終於回家。

原來附近兩個醫生診所因斷網，都不能開門接收病人，前台讓他們到醫院看急診。醫院人滿為患，一等等了六、七個鐘頭，除浪費時間忍受痛癢，還有那收費貴得嚇人的醫院停車場，每小時高達四塊五！第二天，聽在附近小城開便利店的表弟說，他的店由於斷網不能刷卡，損失一大半生意，因為很多顧客已習慣家裡不放現金，一旦不能刷卡，紛紛掉頭而去。

當然，表弟損失一些生意其實不算最慘，那些無法進行股票交易的人損失才是慘重，尤其是住在我們這個市的居民，只能用羅傑斯公司的網路，斷網讓那些炒股的人，眼睜睜地讓機會流失而無計可施。

而市中心的居民，有些人使用貝爾公司的網路，則不受影響，於是出現有趣的一幕，很多人捧著手機、提著電腦到處蹭網，導致一些用貝爾公司網路的咖啡廳、快餐店擠得人山人海，連門口走廊都有一大堆人蹲在地上，趴在牆邊蹭網。

多倫多深受斷網影響的另一批人，是那晚準備看一場加拿大著名歌星演唱會的觀眾，據說絕大部分是青年學生追星族。演唱會本來就在羅傑斯中心舉行，他們都是由父母開車從四面八方送到地鐵站 、坐地鐵到羅傑斯中心，演唱會原定六點半開始，由於斷網，觀眾沒法刷票入場，主辦方六點二十分才宣布演唱會取消。這些孩子們手機打不通，沒法跟父母取得聯繫，只能從地鐵站走路回家，真是乘興而去，掃興而歸。

現代社會，互聯網已經成生活和工作不可或缺的工具，也是重要的精神食糧。大千世界，瞬息萬變，互聯網可以讓我們「秀才不出門，全知天下事」。但願羅傑斯公司經過這次天怒人怨，上壓（政府追責）下迫（客戶投訴）的大斷網，能夠深刻吸取教訓，大力整治，改善系統，絕不能讓這次史上最嚴重的斷網事故再次發生。