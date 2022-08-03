六年前旅美之初，兒子領我和妻子造訪鑽石吧 一家九毛九超市後，我們這對初來乍到的新移民，便對這一特色超市產生濃烈興趣。鍾情之因，是這家超市商品齊全，價格低廉，蔬菜水果、日用百貨，乃至鍋碗瓢盆、針頭線腦，真是貨物齊全，應有盡有。而且大部分商品皆張貼著九毛九價簽，少數物件大一點的用品，價格也只是一元九九、二元九九、三元九九，比周邊商場超市同類商品便宜許多。

九毛九超市從此成我們倆購物好去處，只要我們一起上街購物買菜，便首選到九毛九超市遊逛一圈，歡喜地購回全家人數日生活所需。

鍾情鑽石吧九毛九超市三年後，兒子、兒媳為方便工作履職，將小家搬遷到天普地區。至此，我與妻子的「後勤部長」稱謂添加了新職責：送接孫兒上幼兒園，陪孫兒學習跆拳道 。可巧，跆拳道館旁邊便是一家九毛九超市，這樣，我們倆每次等候孫兒學習跆拳道之餘，便一起走進這家超市，選購一些時令果蔬和日常用品，不僅免除到大商場購物買菜的車馬勞頓，而且還為小家節省支出。

陪護孫兒學習跆拳道一年有餘，萬萬沒想到，當華人歡天喜地辭舊歲、迎新春之際，新冠肺炎病毒爆發了，狂掃席捲全球。各州政府相繼頒發號令居家避疫，一時間，街路商巷清靜冷落了、店鋪攤點關門歇業了、商貿物流鏈條中斷了、黎民百姓生活混亂了。新冠疫情把人們弄得六神無主，爭先恐後湧進超市搶購物品，致使貨源飽滿充足的超市，一時出現斷貨現象。

不得已，一些超市商品開始漲價，其中，過往華人鍾愛的華人超市 ，無奈把貨源短缺、進貨成本增加等因素，轉嫁到銷售價格上，三天兩頭漲價，人們的信任度瞬間下滑到怨聲載道。

置身物價上漲漩渦之中，九毛九超市先是頑強抗挺，努力保持原有商品價格，但一、兩個月之後，實在堅持不住，價格也進行微調，原來袋裝、瓶裝、盒裝的九毛九用品，分別調至一元一九、一元二九、一元四九、一元九九，多數用品體積容量未變，各別相應有所減少。

儘管如此，我與妻子及喜愛九毛九超市的粉絲們均能理解：時下通貨膨脹，各種物品都在漲價，九毛九超市只是對需求量較大用品，進行價格微調。這不怪九毛九超市，其根源是新冠肺炎病毒惹禍，是物價上漲的猛烈衝擊；但也有人對九毛九超市漲價予以嘲諷：「九毛九超市變味了，好多用品不再是九毛九價格了，九毛九超市應該更換店名啦！」

不管別人怎麼看，我和妻子依然眷戀九毛九超市，每周仍會光顧，且每次都會選購一些果蔬和日常用品。