這天很累，想著早些吃晚飯，早 些休息，正炒蔬菜 ，門鈴響了。平時做飯的時候，電話聲也好、門鈴聲也罷，我一般是置之不理的。

電話嘛，過後再查看誰來的，需要的話打回去就好；而門鈴聲，百分之九十九都是上門推銷東西的，一旦把門打開，不花個十分、八分鐘聽他們當面廣告，是不好意思下逐客令的。所以很長時間以來，門鈴聲於我而言，就和外面風吹樹葉的沙沙聲一樣，引不起半分的注意力。

平時的門鈴聲是「咚噔、咚噔」的只響一兩聲，很顯然，按門鈴的人是因為自己不請而來，打擾到房子裡面的主人，感覺很不好意思，只輕輕按兩次。

但今晚的門鈴聲卻像來人和我們有多熟似的，把門鈴按得頑皮、悠長、有節奏，像彈曲子一樣，「咚噔咚噔咚昸，咚噔咚噔咚咚，咚噔咚噔咚咚」，大有你不開門，我就一直按鈴的勢頭。

我只好關掉爐火，鍋鏟都還握在手上，急匆匆地跑去開門了。門外，三個七八歲大，肥瘦高矮都一致的女孩兒一字排開站著，一人捧著個錢罐、一人托著個籃子，籃子裡裝著幾個粉白藍相間的橡膠手鏈，另外一人把一個白底黑字的牌子掛在胸前。一看這架勢，我忍不住哈哈大笑，來不及看牌子上面歪歪扭扭、密密麻麻的寫些什麼字。三人都睜大眼睛盯著我，也不說話，似乎在等我笑夠了再說。

我天生就是個一碰到小孩子就心花怒放，愛意滿滿，一團柔情會毫無商量的從心底直奔臉上的人。家門口一下來了三個這麼可愛的小人兒，我自然是開心得不得了啦。邊笑邊問：「甜心，需要什麼幫忙嗎？」

捧著錢罐的女孩說了兩個WE後，托著籃子的女孩白了她一眼，打斷她，直接問我：「可以捐一些錢嗎？」其實應該一眼就能看出來她們是來籌款的，我是開心過頭了，居然遲鈍到現在才明白她們的來意。

我們一直都沒有用現金的習慣，再加上疫情 ，就更加小心了，連現金長什麼樣，我都模糊了，所以，我肯定家裡是沒有現金的。她們好像沒聽懂我的話，又好像她們習慣了這個答案，三雙一直瞪著我的眼睛睜得更大了，腳步一動沒動，半點也沒有要離開的意思。

我只好很慚愧的聳聳肩，又說了聲，「我真的沒有現金，很抱歉這次沒幫上忙。」捧著錢罐的女孩眨了眨眼，歪著腦袋，用非常老練的口吻對我說：「您可否到處找找看有沒有硬幣，硬幣也行的。」

我徹底傻了，這是誰家的孩兒啊？居然這麼聰明，說話這麼老道，這麼會和人打交道。

我趕緊把先生也發動起來，一起到處搜索，終於找到了幾個兩毛五錢的硬幣，那是我們專門用於去菜市買菜時解鎖購物車的硬幣。當我把硬幣放進她們的錢罐的時候，終於看到她們漂亮的小臉蛋，露出了天真可愛的笑容。

她們彎著腰，向我鞠了三個躬，齊聲說了謝謝才離開。剛走幾步，捧著籃子的女孩又跑了回來，問：「您想不想要來個膠圈？」我開心的拿了一個，說：「好的，我要一個做留念。」

過了幾天，我和先生在社區散步，一位鄰居開心和我們打招呼，並謝謝我們支持孩子們的籌款。「哦，是您的孩子啊？」「是的，我的大孩子參加了，她回來告訴我，你們幫助她們了。謝謝啦！」

「正好，我好想知道她們的家長是哪位呢，你們把孩子教育 的太棒了，聰明、有禮、陽光、智慧，真的了不起。」