我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

大姊和愛貓

薛永康

﻿大姊夫走了，與大姊相親相愛五十多年的姊夫跌倒送醫後轉為肺炎不治。

姊夫生前為美國海軍總部海底聲納専家，退休後兩老移居佛州老人退休社區。大姊喜植樹種花，姊夫則繼續他的研究。雖屬子女不在身邊的空巢族，兩老仍自得其樂毫不寂寞；如今大姊獨居，子女遠在外州照料不便，使住在遠處的咱弟妹們十分擔心。

在台北長大的我們皆是愛貓族，彼時在巷內遊蕩的野貓皆被大姊、二姊餵養而成為我們的家貓，何不建議現獨居的大姊養貓作伴？大姊欣然同意我們的建議，謂把姊夫過世後的一切事情處理後再考慮，我們弟妺拭目以待。

六個月後，大姊興奮地來電告知，去寵物收容所領養了一隻小貓，服務員問她喜歡哪一種，大姊說任何活躍的貓咪皆可，在她家中無老鼠可捉，但是整天懶洋洋不活動的貓咪不會健康，為大姊的看法。

沒有想到大姊真是如願以償，三個月大的灰色小貓咪時刻不停地跳上跳下。爬到大姊身上不小心把她的背後抓出細痕，大姊也不在意，換上了不露背的上衣應付。小貓想去哪裡就把兩條前腿放在大姊腳掌上喵的叫一聲，大姊就跟著替牠開了門，讓牠去車庫玩耍，平常大姊走去哪裡牠就跟在後面，晚上大姊上床，牠也跳上睡在一旁到天亮。

每次和大姊通電話，她在東岸我在西岸，三十分鐘的電話中，前二十五分鐘聊的是她的愛貓；我愛聽她不厭講，即使是同樣故事。她對愛貓講話自稱為媽咪，雖然在電話裡看不到影像，大姊的聲音足以顯示她擁有愛貓的歡欣。

「狗狗是人類最忠實的朋友」我同意，「貓咪則是人類最溫馨的良伴」是如此嗎？只需問問我的大姊。

退休 佛州

上一則

王羲之的兒子

下一則

美麗的山櫻花

延伸閱讀

聯合國副秘書長：結束俄烏衝突 前景黯淡

聯合國副秘書長：結束俄烏衝突 前景黯淡
致命大象病毒肆虐 瑞士動物園3頭亞洲象染病去世

致命大象病毒肆虐 瑞士動物園3頭亞洲象染病去世
極端氣候加劇 新研究：歐洲熱浪未來恐將更頻繁、更熱

極端氣候加劇 新研究：歐洲熱浪未來恐將更頻繁、更熱
地球超載日來臨 NGO估今年所有資源7/28即耗盡

地球超載日來臨 NGO估今年所有資源7/28即耗盡

熱門新聞

黛安∕圖

不一樣的人生（上）

2022-07-26 02:02
黛安∕圖

不一樣的人生（下）

2022-07-27 02:02
阿拉斯加小鎮上開滿了蒲公英。（水仙．圖片提供）

遠方的蒲公英——一個東北女人在阿拉斯加

2022-07-30 02:02

我的養生三招

2022-07-30 02:00
宜蘭澳花派出所所長胡傳明從警38年，行善捐助台幣上千萬元，尤其照顧四名孤兒如同己出，孩子們寫信給警政署長，感謝「上天又送給我們一個父親」，胡所長獲縣府表揚。（記者戴永華／攝影）

「上天送給我們一個父親」 暖警照顧4孤兒38年行善千萬

2022-07-30 07:00

嫁女兒的心情

2022-07-29 02:04

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口