﻿大姊夫走了，與大姊相親相愛五十多年的姊夫跌倒送醫後轉為肺炎不治。

姊夫生前為美國海軍總部海底聲納専家，退休 後兩老移居佛州 老人退休社區。大姊喜植樹種花，姊夫則繼續他的研究。雖屬子女不在身邊的空巢族，兩老仍自得其樂毫不寂寞；如今大姊獨居，子女遠在外州照料不便，使住在遠處的咱弟妹們十分擔心。

在台北長大的我們皆是愛貓族，彼時在巷內遊蕩的野貓皆被大姊、二姊餵養而成為我們的家貓，何不建議現獨居的大姊養貓作伴？大姊欣然同意我們的建議，謂把姊夫過世後的一切事情處理後再考慮，我們弟妺拭目以待。

六個月後，大姊興奮地來電告知，去寵物收容所領養了一隻小貓，服務員問她喜歡哪一種，大姊說任何活躍的貓咪皆可，在她家中無老鼠可捉，但是整天懶洋洋不活動的貓咪不會健康，為大姊的看法。

沒有想到大姊真是如願以償，三個月大的灰色小貓咪時刻不停地跳上跳下。爬到大姊身上不小心把她的背後抓出細痕，大姊也不在意，換上了不露背的上衣應付。小貓想去哪裡就把兩條前腿放在大姊腳掌上喵的叫一聲，大姊就跟著替牠開了門，讓牠去車庫玩耍，平常大姊走去哪裡牠就跟在後面，晚上大姊上床，牠也跳上睡在一旁到天亮。

每次和大姊通電話，她在東岸我在西岸，三十分鐘的電話中，前二十五分鐘聊的是她的愛貓；我愛聽她不厭講，即使是同樣故事。她對愛貓講話自稱為媽咪，雖然在電話裡看不到影像，大姊的聲音足以顯示她擁有愛貓的歡欣。

「狗狗是人類最忠實的朋友」我同意，「貓咪則是人類最溫馨的良伴」是如此嗎？只需問問我的大姊。