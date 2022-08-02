的漢庭頓圖書館 走走，因為她已拿到駕照，可以獨自照顧我、也樂意與我相聚。我想這是我的福氣。

她天生愛閱讀，十歲時就把羅琳女士（JK Rowling）厚厚七冊的哈利波特 （Harry Potter）小說 全部看完，又讀遍了青少年的文學名著，但兒媳認為她不愛寫作，要我激發她一下。

買了門票後，我倆轉身卻走入了蘇式的「流芳院」，她扶著我走上通幽的曲徑時，見到粉牆上是一景一雕窗，她說這好像是哈利波特在魔術學校內的一景一章一個好故事；走到「三友閣」前，她說在第一冊的「哈利波特與魔法石」中，哈利就遇到了兩個好朋友，就像桃園三結義；然後沿著「碧照塘」信步走進了瀑布後面的假山穴時，她說這是「美猴王的水簾洞」。佩服她閱讀的廣泛和思維的敏捷。

走出假山穴，迎面是一塊巨大的太湖石，兩米半高，雄偉地坐鎮於院中，石前的題名為「補天」，寓意深邃、令人深思。我就告訴她神話中有關女媧「補天」的故事，她聽得入迷、看得出奇，似乎很想摸摸那塊「遺石」， 但又不敢妄動，只是照了一張相。

她知道我累了，即刻牽我在「活水軒」旁的傘棚下小憩片刻，她自己卻喃喃不停：「感謝女媧娘娘的大愛、大恩、大德，煉石補天、拯救世人，又特意留下那塊她最心愛的石頭給我們，要我們去做美夢、做好事、順天行善，就像哈利波特一樣，一摸到那塊石頭他就會發出神奇的魔力，驅使他去戰勝邪惡、闡揚正義，我堅信那塊石頭是有通神的靈性。」

她有如此純真可愛的感知、樂觀正直的詮釋，令我欣喜萬分。對極了！在兩百七十年前，這塊石頭撥動了一位曹叔叔的心弦，激發他寫了一部小說 ，小說第一回就明示他的靈感來自於它，所以選名為「石頭記」，但在聞世之前他改名為「紅樓夢」，結果成為中國四大奇書之首。

突然她雙眼雪亮：「我也猜對了！在三十七年前這塊石頭也撥動了羅阿姨的心弦，使她開始寫『哈利波特與哲人之石』，但在出版之前，她把「哲人之石」改為「魔法石」，如今這一系列的小說有三百種不同語文的翻譯、全世界暢銷超過五億本，接著八部電影是風靡全球，她 ……。」我插話說：「她已經紅得發紫但仍然寫作不停，每天還堅持要寫足一萬個字後才罷休。」

回家之前，她把那張相片轉發給我，要我畫一張圖畫給她，我答應了，但我五年沒有畫畫，當天傍晚逼上閣樓，找到畫箱、畫紙、畫筆，畫到天黑才差強人意。

兒子拿去後，晚上就來電感謝我，因為孫女開始寫作了，寫之前她還會摸摸我替她畫的那張「補天魔石」。說良心話，我要謝謝她，是她激發我又提起了那支畫筆，讓我潑墨塗鴉、靈生雅致、童心未泯。

七十年前，在我十歲離開蘇州時，祖父緊握住我的手，語重心長：「你是老天爺給我最好的寶貝，只有你可以彌補我慢慢老去的年華。」那時懵懵然，現在淚滿襟。