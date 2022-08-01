今天上午到離家不遠的超市購物，走向店門口之前，見一位三十來歲的父親，帶著兩個分別約七歲與九歲的男孩，坐在停車場進口靠行人走道的小石階上，父親手持一張厚紙板，上面寫著：「我沒有工作，請幫助我及兩個兒子」。

見到這異於尋常的景象，我心中納悶著，這一對小兄弟及父親的外觀，怎麼看也不像是遊民 或乞討型的人，令我不解的是，父親竟讓兩個孩子在烈日下，隨同他一同向進出超市的人們乞討。

我估計這兩兄弟與我孫子年齡差不多，瞬間觸動我心中「情何以堪」的那根弦。難道是這位父親遭遇極端挫折與不幸，逼不得已才出此下策嗎？

如今眾所皆知疫情 已趨緩，在這市中心附近，多數的商店、餐廳皆已先後全面開放營業，他們都在積極的徵求員工，為何年紀輕輕的父親不設法求職，以勞力掙錢挺過難關，給兒子樹立「為父則強」的好榜樣，總比路邊乞求施捨強。

目睹年幼的無辜孩童拋頭露面，要承擔如此殘酷的生活現實，對孩子心理會造成什麼樣的衝擊？身為人父，他是否正在誤導孩子的生活態度？這個思維一直跟隨著我步入超市。

買完東西後，我站在人不多的一個櫃台前等候結帳，就要輪到我時，突然見一男子直接從我身旁切入走到我前面，把他手上的幾樣東西放在收銀臺上。

就在我感到錯愕之際，只見年輕的櫃台小姐對這位高大男人說：「對不起，請你到隊伍後面依序排隊。」男子不悅地說：「我在趕時間。」女店員理直氣壯的說：「你逕自插隊切入後面的那位女士，我不能替你結帳。」頓時氣氛凝重，我心想這個人實在太魯莽，假如他事先問我可否讓他插隊先付帳，我一定會讓他走在前面的。見他們倆僵持不下，我對著店員揮手說：「算了吧！」於是她對男士說：「好吧！因為女士的應允，我才讓你先結帳了事。」

送走無禮的顧客，好心的店員接下來結我的帳，她對我扮了個鬼臉，並說：「我最討厭這種粗魯自私的人。」我說：「我也不喜歡，但生活中，難免會遇到諸如此類不愉快的事。倘若他推一大車東西，那我也不會讓他插隊的。」

我們倆會心一笑，我謝謝她的仗義執言，她謝謝我沒有堅持不讓，打了圓場，因此她不需要麻煩請經理出面處理。

走出超市，我整理一下自己的思緒，將它拉回到不遠處的三位父子身上；心思不定地走到他們面前，取出皮包夾層裡唯一的一張二十元鈔票，放在他們的紙盒內，原本想說句安慰的話，但舌頭不聽指揮的打了結，同時也實在不忍見到兩個孩子的面容及表情，懷著沉重的心情，匆匆轉身快步走向我的停車位。