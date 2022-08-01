入夏已好幾天了，紐約長島 天氣還很冷，早晚都要蓋被子。天氣涼，蓋著被子，其實很好睡，但我卻擔心著後院種的那些菜，天這麼冷，它們是長不大的。

後院的牆邊籬下，我挖了幾畦菜地，撒播了空心菜、生菜、莧菜等，又在花草的空隙點穴種下絲瓜、苦瓜、黃瓜、四季豆、辣椒、茄子，還搭棚架在過道上種了幾株瓠瓜。五月中旬種下，也許是氣溫太低吧，近二十天了，瓠瓜、絲瓜苗還是那兩片假葉，沒點抽藤拔高的長勢；茄子、辣椒苗蜷縮著幾片葉子，竟有點黃，萎靡不振。

唉，再冷幾天，我怕它們都會萎了，天氣快點熱起來吧。

晚上天氣又涼下來，夜裡隱約聽到幾聲雷響，雨點敲窗，滴滴答答。我有點期待，雷雨多預兆後來幾天的氣溫高。晨起霧藹淡淡，似乎也暖了點，後院的瓜苗、菜苗們都滋潤著一身雨水，茄子、辣椒苗蜷縮的葉面都舒展著，沾著幾粒水珠。絲瓜、瓠瓜藤蔓鈎著的前芽也昂起來，空心菜兩片丫間的綠葉芽冒起了幾分，這一夜雷雨果真喚醒這些瓜菜苗們。不久雲開霧散，陽光照在人身，竟有幾分灼熱，連續幾天的大太陽，長島的夏天終於來了。

六月中旬又幾場雷雨，幾日的艷陽，那瓜苗們有些爭先恐後了。瓠瓜、絲瓜、苦瓜、黃瓜主蔓很快分出幾根分枝，幾天的功夫就竄上棚架，伸展開枝蔓；行播的空心菜撐起條條纖細的身形，綠葉青翠；撒播的莧菜，生菜鮮嫩葉片挨挨擠擠，掩蓋了畦面；茄子枝杈間綻出幾朵紫色的花朵，辣椒也開著幾點小白花。每天看這些瓜菜們的長勢，每天都多了幾份希望。

不經意間，離七月獨立日沒幾天，種菜過程中最妙的時光到了。

空心菜、莧菜、生菜已是青翠地鮮嫩欲滴，還得讓它們再長長才有點產量，想到過幾天，也許就在獨立日那天就能嘗到它們的清甜了。四季豆還開著藍紫色的花，還要幾個星期才會長成粗如小拇指的長莢，自家種的四季豆炒了吃尤其脆嫩。

紫色的小茄子、綠色的小辣椒懸著，十幾二十天後才可採摘它們。今年種的新品種袖珍西紅柿，那串串綠珍珠般小西紅柿隱在綠葉間，不知什麼時候才能紅起來。瓜藤上已有小絲瓜頂著黃花開著，架上的瓠瓜枝蔓間也有幾個小小的瓠瓜，頂著朵十字型的白花朝天開著，自種的瓠瓜清甜鮮嫩，先前分享過的熟人無不稱讚。

這會是一段多麼美妙的時光，種下這麼久、盼了這麼久，成果幾伸手可取，但還是心癢難耐。想想這些當季菜蔬的鮮嫩美昧，多饞涎欲滴；再想想以後的日子，每過幾天都有不同的瓜蔬可採，這等待會是多麼的誘人。

每天都在後園巡視幾遍，看這些瓜蔬幾遍，眼下什麼菜蔬都還得不到，可什麼菜蔬都肯定能得到。我等待著，盼望著，這才是種菜過程中最美妙的時光。