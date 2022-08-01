每次開車前往好市多 大賣場購買家用品時，總會經過我最喜歡的沙拉餐廳，看到這家餐廳建築與招牌仍在，卻已經關門兩年多，而且沒有重新開門的跡象，心中的失落感油然而生。

這是一家專門賣蔬菜 沙拉和蔬菜湯的餐廳，兩年前因新冠肺炎 蔓延之後的居家禁足令而被迫關門，關門三個月後，這家連鎖餐廳的業主就宣布將永久歇業。

這家蔬菜餐廳離我家很近，是我和太太最喜歡的餐廳，在新冠肺炎開始傳播之前的好幾年，我們幾乎每個星期都要來光顧兩三次，而且這家餐廳在我們三十幾年前剛搬來這時，就已經營業了，有一群喜歡吃沙拉的固定顧客，生意一直都很好，但卻不敵新冠肺炎病毒的肆虐。

說起喜歡吃沙拉，其實我是受到太太影響。我原本對只吃蔬菜沙拉不太能接受，總覺得沒吃魚、吃肉，不像吃過飯，但太太卻可以只吃蔬菜沙拉，因此每隔一段時間她就會想來這家餐廳，我總是很勉強地陪她來。大約在十餘年前，做大腸鏡檢查，腸胃科醫生說我的大腸裡長了息肉，醫生建議我要多吃蔬菜少吃肉，之後我才慢慢喜歡上吃蔬菜沙拉，我和太太就常來光顧這家很特別的餐廳。

這家蔬菜沙拉餐廳是自助式的，一進餐廳先拿一個大托盤和一、兩個餐盤，然後排隊依序取用蔬菜沙拉，沿著沙拉櫃台擺放著二、三十種蔬菜、豆類、根莖類，菜色豐富多樣，隨顧客的喜好自取，放入盤子後，排隊到收銀台結帳，等服務員安排座位。入座放好沙拉托盤，再前往湯類區取用自己喜歡的湯，通常有十種左右各種不同的湯，雞湯、蔬菜湯、海鮮湯等任選，能喝多少沒限制。除了蔬菜和湯外，還有Pizza、麵包、糕點、水果和霜淇淋等甜點可供餐後選用。有這麼多東西任選而且吃到飽，一個人約十二美元而已，經濟又實惠。

因光顧次數多了，餐廳的經理、副理、收銀員、服務員都認得我們，每次我們光顧時，他們都會很親切地跟我們打招呼，還會幫我們安排固定的座位。十四年前，我太太得了失智症，可是她喜歡吃蔬菜沙拉的習慣並沒有改變。

大約在六年前，我太太開始需要我餵她吃東西，我還是會帶著她來，慢慢餵她吃，餐廳的上上下下看在眼裡都很感動；又過了一段時間，我太太已經無法自己進食，我還是會來買蔬菜沙拉外賣，帶回家用果汁機打成糊狀餵她吃。每次來買時，餐廳裡的人都會問我太太近況如何，大家都很關心她。

有一天，我就讓太太坐著輪椅帶著她去餐廳，因為餐廳的人很久沒看到她，都前來探望她，大家看到她還好好的都很高興，當我拿好兩份蔬菜沙拉要付錢時，收銀員告訴我，今天不收錢，經理請客，讓我非常感動。

這樣的一家專賣蔬菜沙拉、富有人情味的餐廳不再開了，實在非常可惜而且令人感嘆啊！