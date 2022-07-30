退休後就把記事本裡的遠期目標改成永久目標，頭一項改成：健康快樂活到一百歲。為了達到這目標，讀了不少百歲人瑞的經驗談和專家們的研究報告。基因確實很重要，其他重點就是乾淨的環境，要吃得對，勤動筋骨勤動腦，保持樂觀的心態。基因是改不了啦，但是飲食運動和心態都仍然可以完全自己控制。看多了也歸納出一點心得，這裡談談三招「不吃」法。

第一招是不吃糖和糖製品。這包括所有的中西甜食和飲料，像糕餅、甜甜圈或是可樂、波霸。這一招一出手就能把三高症震退三步，二十年前就是靠這一招讓硬闖紅線的甘油三脂知難而退。

五十年前英國人約翰尤肯就寫過書：糖是純粹淨的，是雪白的，但也是致命的。糖成分裡一半是葡萄糖，一半是果糖，果糖和酒精在人體內消化過程相似，只能靠肝分解，吃多了和酗酒一樣，既會上癮又會傷肝，糖是無形殺手，口蜜腹劍，千萬碰不得。

第二招是少吃碳水化合物，保持體重。大白米飯、麵粉、馬鈴薯都是碳水化合物中的王牌主角，分解後成了葡萄糖，雖說葡萄糖是所有細胞的生命泉源，但是吃過頭也是自找麻煩。血液裡的葡萄糖得靠胰島素運作清理到細胞裡，如果葡萄糖過量到連自己分泌的胰島素都忙不過來時，就成了糖尿病。治標之道就是打胰島素幫忙處理血中過剩的葡萄糖，治本之道則是少吃碳水化合物，避免葡萄糖過量。

回憶五十年前我服兵役時助民割稻，烈陽下在田裡赤腳折腰幹活不停，雖然每天吃農家準備的五頓全席大餐，連續十四天下來還是瘦了兩公斤。來美國上班後坐辦公室時間長，多的卡路里消耗不掉，就堆在身上，日積月累二十年下來，新陳代謝症候群就悄悄地纏上身了。

華人一向把米麵當主食，肉菜當附食，容易超食碳水化合物，因此我改成西餐吃法：肉菜當主食，米麵當附食，碳水化合物一個禮拜淺嘗一兩次，這招降低了血裡的蔔萄糖，進而降低了胰島素的需求，讓體重回歸標準。

第三招則是間歇性斷食，最簡單的是一六八斷食法，一天之內所有吃的東西在八小時內吃完，十六小時空腹，當然空腹期間仍然可以喝無卡飲料；再進一步就是一八六或是二○四斷食，更進一步的有四十二或是四十八小時斷食；如果需要減重 ，則食物量要減少，或是把斷食時間拉長。像我不需要減重，只需注意吃的時間，我進食的時間是在正午後到晚上六點前；太太吃早點時，我陪著她喝杯黑咖啡，同樣的一份早餐我挪到十二點以後吃。

日本學者大隅良典發現細胞「自噬」的現象，也就是細胞有自行回收和再利用氨基酸的能力，因而獲得二○一六年諾貝爾醫學 獎。人體細胞回收和再生只有在斷食一定時間以上才會逐漸發生作用，斷食愈長，效果愈佳，把身體裡次等或是有缺陷的細胞回收，再生出全新的細胞遞補，身體自然靠向健康。

總體說來，如果能把一張嘴看住、少吃、斷食，身上的五臟六腑都會對您拜謝再三，感激涕零，延長為您忠誠的服務。