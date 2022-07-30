疫情 期間，許多原本接受捐送物品的機構全都關閉，很多人把棄用的東西放在路邊，不但容易被翻亂，散落一地，遇到雨天，更會淋溼而被損壞，也更不利防疫衛生，雖然有熱心店家放置棄物箱，但總是不夠用而溢出被丟棄浪費。我家孩子覺得這太可惜了，於是參加了一個捐物供人免費索取的網站。

第一次，我們拿出的是一些小物件，以為可能不會有人要，沒想到全被取走了。像是家裡種的植物小分枝，養在手掌可握的小瓶中，來取的是位年輕的女學生，她說，疫情期間失去打工的機會，可學校線上教學學費卻一文不少，生活壓力大，希望養點植物調劑心情，卻因無收入不敢花錢買，有免費的可取，真是太高興了。

孩子做美工剩下的大本素描簿、幾卷彩帶和裝飾配件、少許包裝紙、幾個鏡框等，有一個來拿的亞裔 女子說，她從事派對裝置、禮品包裝教學等，疫情一來幾乎完全接不到工作，於是她開始線上直播，節目製作需要材料，她四處張羅可用而不花錢的東西，不管有多少，內心都充滿了感激。

有一個瘦高的印裔男孩和一位白人老太太，來拿宗教性質的卡片和生日卡、節日卡、慰問卡、謝卡等。他說，他們專門收集各式免費卡片，主要拿來送給在戰亂動盪地區的移民或難民。

家中的印表機依然完好，但孩子從事設計工作，覺得多一台印表機也無妨，於是去取了有人捐出較新型的兩台印表機。

但接受捐贈物也要小心，有位朋友說，她拿到一台全新、幾乎完全沒有用過的復古式樣電暖器，沒有想到用了一個月，家中電費加了一倍，她才想到這不是現代節能設計暖爐，她趕緊捐了出去，但告知來取者，這是一個較為耗電的暖器。

疫情期間，幾乎沒有什麼車房大拍賣，不過我們有位鄰居辦了車房自由拿。有位老太太賣了房子去住安養院，她的親友便把許多家當陳列。

老太太大概是位講究的人，我看有多套高檔百貨公司的全新精繡餐桌布和餐巾及環扣，還有藝術設計的大型餐盤，以及成套別致的碗盤、上好質料不沾鍋鍋具、考究的名牌古典老式衣物；原畫、複印畫、海報及小擺設等等。一天，我看到一位騎摩托車的年輕人，下車挑了兩個繪著魚兒的精巧放沾料小盤，心滿意足地說：「真是快樂的一天。」

去年及今年在疫情中回台，有過意想不到的捐/換物經驗。在離住處一個街口，有一座近年落成的社區行政辦公大樓，內設成人及兒童圖書館 。成人圖書館設了一個捐換書桌，捐一本書，可換一本；如果沒有換到自己想要讀的書，可以累積點數，下次再來選取，讀完後，如不想留存，也可以再拿來捐換。兩年來，我換得十本書，包括：席慕蓉精選集、美國兩位學者編選的「老年之書：思我生命之旅」（ The Book of Aging ）等。

雖說捐換物很實際又有趣，也常有驚喜，不過我們家謹記克制的原則，基本上只拿自己當下最需要的東西，否則家中空間恐怕難以負擔收拾，屆時反而享受不到換取的美意了。