吳教授是一位蜚聲國際的物理學家，華盛頓國家圖書館掛有他的頭像，以彰顯其傑出成就。吳教授溫文儒雅，個子瘦小，因腿疾行走不便，到我的診所求治，來的次數多了，我們便熟如故人，無所不談。

有一次，吳教授面帶笑容，興沖沖問我，「你上次不是說過，道生一，一生二，二生三，三生萬物，那是什麼意思呢？」我說這是古代哲學家對大自然起始的一種概述，意思是說，最原始的狀態是一個點，由這個點分裂陰陽兩部分，再分裂天地人三相，最後變成萬千世界。吳教授說，古代人真聰明，國際物理學最新研究報告，認為宇宙的起源，最原始的狀態是一個點，由這個點分裂成兩個部分，從這兩個部分直接崩裂成宇宙世界，構成萬事萬物。

有一天，吳教授宴請我與內人到他的母校加州 理工學院參觀。學院校園綠樹環繞，幽雅閑靜，這所世界頂尖高等學府，錢學森當年曾任職於該校火箭噴氣推進研究中心主任，我們參觀了愛因斯坦故居，並在一間牆上掛滿頭像的大廳駐足片刻，吳教授指著頭像，頗為自豪地說，這些都是學院諾貝爾科學獎得主，是學院給予科學家的最高榮譽。

中午，我們在專屬科學家的高級會所用餐，會所簡樸，食客低語，只有碗匙碰撞聲，席間，吳教授看到我用湯匙舀湯是由外向裡舀，糾正我說舀湯要由裡向外舀，這是一種禮儀。它讓我頓醒，科學家的另一面，非不修邊幅，良好的禮儀也是一種對人的尊重。

吳教授生活簡樸，對「造原子彈不如賣雞蛋 」一說不以為然，他說科學家對科學的執著是一種情懷，是一種奉獻，賺錢不是科學家的宗旨，造原子彈與賣雞蛋的根本不能類比。他把學院周邊的一棟房產捐獻給學院，這讓我由衷敬佩。

吳教授學識淵博，謙遜有禮，他問我「經絡」的實質是什麼？中醫如何解釋人體的生理病理呢？我說經絡是古人對人體氣血運行的一種表述，它的運行系統與血管、神經不一樣，醫學 界科學家到目前為止仍然搞不清楚到底是什麼，中醫學認為人是一個整體，人與自然界息息相關，自然界有生長化收藏現象，人體也有生長化收藏過程，根據自然界現象來解釋人體生理病理。

吳教授不無感概，他說：「中醫如何治病我不懂，殊不知，現代物理學對宇宙世界的研究，僅僅是百分之四了解，百分之九十六不淸楚」。教授的話真如醍醐灌頂 ，聽君一席話，勝讀十年書。