記得是一個星期四，晚間八點左右，我照常把廚房清理乾淨之後，就走到起居室坐進沙發，舒服地拿起電視遙控器對準電視機，忽然，我的心跳加速，發出砰砰砰的聲音，心臟好像正在奮力要從頭腦頂端蹦出來，呼吸急促起來，我喘著氣呼喚先生，可是他正在浴室裡刷牙洗臉，嘩啦啦的水聲裡聽不見我微弱的叫聲。

我以一隻手捂著前胸，慢慢地站起身來，走進廚房，從櫃子裡取出量血壓 器。坐定以後測量的結果超出我的平常指數甚多，我被嚇到了，直覺必須要到醫院急診，因為如果遲疑拖延，萬一出了大麻煩可就後悔來不及。

首先想到的是找大兒子，他家離我們只有四十分鐘的開車路程，可是他沒有接我的電話，我就留話：「老媽不舒服。」然後，我想只有打電話叫救護車，因為先生已不再開車。正要按號碼時，電話鈴響了，竟然是住在千里之外加州 的老二，平常因為時差的緣故，他都要到美東的九點半以後才來電話的，這個時刻來電話好像是知道我有困難似的。我急忙告訴他我的情況，他說別慌，他可以立刻叫車把我們送去醫院。

五分鐘之後，老二再來電說已叫好車，很快就會到家門口，要我們動身出門等車，同時他說已關照司機要特別照顧我們。這時老大回電，說剛才他正在開會，看到我的留言後就立刻離開會議室給我回電。當他得知詳細經過之後，就與老二通電話，說他會直接去醫院等我們。

車來了，司機下車攙扶著我進車坐好，再扶著先生入座。途中，老二每隔五分鐘左右就會來電問我的身體狀況如何？到了醫院門口，司機開門攙我們下車，這時老大也到了，司機臨走時頻頻說要我們多保重。

我留在急診室，老大先送爸爸回家，再回醫院陪我。老大告訴我，他把家裡的GOOGLE HOME接通弟弟的手機，這樣弟弟雖然不在家裡，但感覺上他是坐在廚房的餐桌旁，爸爸可以隨時和弟弟說話。急診室裡的我，護士忙著檢測 PCR新冠病毒和抽取血液樣本，我的手臂上吊著點滴、繞著血壓器和心臟脈搏測量儀等，就像電視劇裡病人緊急住院的情景，醫生、護士進進出出。大約過了兩個小時，醫生再度進來，他告訴老大，我的血壓和脈搏都已正常，只是還找不出病因，需要留宿一晚加以觀察。

老大離開醫院回去陪爸爸，來電說弟弟就要掛掉電話，他會陪爸爸到就寢後才回自己家。

次日，老二找到遞送餐飲的網站，從我們喜歡的餐館訂了兩道菜送到家來給爸爸當午餐。

住在醫院病房裡的我，在驗血報告和心臟脈搏追蹤的結果均無任何異象，所以醫生讓我在下午出院回家，但他說這次是個警訊，要我時時注意身體的狀況，若是再發現異常，仍需立刻詢問醫生或回來急診室。我立刻發簡訊給兩個兒子，以及電話告知先生，以免他們掛念。

在兩個兒子細心的安排照顧之下，結束了這場虛驚。鄰居瑪莉知道這事情的經過以後說，「孩子心裡有父母，真好！你們好福氣。」