小時候常常嫌爸媽嘮叨，這不能做，那不能吃，電視不能看，糖不能吃，流行歌曲是靡靡之音，不准聽，不准唱，免得影響讀書；又說，唸書要專心，務求徹底了解。「爸，我知道了，別再講了好不好。」那時候的我自以為什麼都知道，爸媽卻永遠看我是個長不大的孩子，成天嘮叨個沒完。那時我無法體會爸媽的心意，他們那份愛子心切、望子成龍的心，直到自己做了爸爸，才深深體會到老人家的心意。

年齡稍長，爸媽的嘮叨也愈來愈少了，反而覺得有些「冷清」，有時候還蠻懷念從前被嘮叨的日子；直到結婚生子，爸媽不再嘮叨，輪到我開始嘮叨了。「小寶，快吃飯，多吃一點才會長高長大。」「小寶，專心寫作業，你在學校是不是也這樣不專心？上課要聽老師的話，不懂就要問，跟同學玩不要打架。」「爸，我都知道了，你已經講了幾百遍，不要說了又說。」突然，我從兒子身上看到當年自己的影子，我不是跟小寶一樣嗎？

內心深處湧出一片愧疚，年輕時對爸媽那種不耐煩的無禮態度，不知道傷了他們多少的心，當年頂撞爸媽的滋味，如今易位親嘗。或許趁著孩子年幼的時候，多多用正面積極的教誨方式，引領孩子走上正路，少一點嘮叨，多一份愛心和耐心，也許對孩子更有幫助。當然，該嘮叨的地方還是要嘮叨，但不要在怒氣中嘮叨。

結婚後，身邊又多了一個人的聲音，比爸媽的嘮叨更嘮叨，常常為了芝麻蒜皮的事可以嘮叨大半天。「跟你說了幾百遍，東西用完了要放回原位，怎麼老是改不了這毛病？」老伴又開始嘮叨了。「好了，好了，別再嘮叨了！」「你以為我喜歡嘮叨啊？你嫌煩，我更嫌煩！」聽多了，習以為常，嘮叨已經成為耳邊風，不當一回事。就因為這樣，一天到晚老伴都在嘮叨，老毛病還是沒改。

慢慢步入中老年齡的階段，耳邊又響起另一種聲音，這回是當初被我嘮叨的孩子們了。「爸，少吃點鹹的東西，不准吃漢堡、炸薯條、炸雞，甜點、糖果也不可以吃，對你身體不好。」哇！所有愛吃的東西都成禁品，時代反過來了，兒女開始「管」老爸，這是愛的嘮叨，只好唯命是從。

日光之下無新鮮事，凡事循循相襲，以前嘮叨人，現在被人嘮叨。沒有人喜歡被嘮叨，覺得很煩，不舒服，但仔細想想，能夠被嘮叨還是一種幸福，這表示有人關心你、愛你，希望你好；否則幹嘛老是嘮叨？嘮叨你的人一定是你最親近的人，對吧？有人在你耳邊嘮叨也是一種安全感，哪天耳根子突然清淨了，得注意身邊的人是否一切安好。