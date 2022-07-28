圖/安老師

家父當年是書法 家，一九九○年在台灣創辦了「中華甲骨文 學會」，擔任首屆會長。照理講，我們兄弟應該克紹箕裘，勤練書法，繼承家父一生鑽研的書法，無奈因當時的環境，終至事與願違。

中學時，國文課每周要交一篇毛筆字，同學都覺得是苦差事，我卻自得其樂，常跟老爸說：「我要學書法，以後要寫得一手好字，也要像你一樣成書法家。」老爸斬釘截鐵地說：「不行，學書法，飯都沒得吃，不如學一門技術。」他有他的道理，那時台灣在農業社會，養家糊口最重要，賺不來錢的事少有人學。

當年雖錯失成為書法家的機會，「篆、隸、楷、行、草」各體書法大都練過。端莊秀麗的「楷書」，臨過柳公權的「玄祕塔碑」；渾厚敦實的「隸書」臨過「曹全碑」；「行書」臨過東晉書法家王羲之的「蘭亭集序」，喜歡他行雲流水般的書法，也欣賞他豁達的人生觀。這三體書法都深獲我心，唯有「篆書」讓我生畏，篆書分大篆小篆，大篆的甲骨、鐘鼎、石鼓，每個字都很奇怪，我一個字都不認識，小篆一筆轉來轉去，筆畫太複雜，大篆小篆，都不敢提筆練習。「草書」臨過懷素筆畫如疾風驟雨，千變萬化的「自敘帖」，練了一段時間後，自知力有未逮，終至半途而廢。

記得中學練習楷書時，有次攤開紙，研好墨，老爸正好背後過，說：「坐直！」我嚇了一跳，趕緊正了正身子。正要起筆，老爸又說：「筆拿直！」軍令如山，豈敢不從。才臨了幾個字，老爸看我的筆畫，說：「橫平豎直！」那時老爸公務繁忙很少在家，抓住機會就教幾句，這簡短的幾句話跟了我一輩子。

老爸退休 之初，想在眾多書法中，只鑽研其中一種，自忖：「行書，我再寫也比不過王羲之、楷書，我再寫也比不過歐陽修、草書，我再寫也超越不過懷素。我寫甲骨文吧！」老爸從此開始研究甲骨文和甲骨文書法，十餘年間，先後出版了二十幾本甲骨文字相關書籍，給甲骨文書法領域開創了一片天地。

我上大學時，老爸已在台中書法界小有名氣，常有人來向他求墨寶，老爸是來者不拒，寫好字時，親友會將潤筆費裝在紅包裡。老爸的慣例，紅包留下，錢抽出來奉還。那是物質缺乏的時代，老爸讀書人的風骨，典型至今難忘。

家父經常為親朋好友寫對聯、寫格言、甚至題詩作詞，從沒有給我寫過字，每次我提起，他總是說：「自家人，隨時可寫，不急。」直到我在美國安家落戶，有次返台探親，當時他已九十多歲，才認真給我寫了十多幅字。他九十六歲那年，毛筆字仍是一筆一畫龍飛鳳舞，厚重處蒼勁有力，精細處綿延不斷如髮絲。歲月令人消蝕，九十七時，他的字雖還有形有體，但已漸失勁道。

我靜下心開始練習毛筆字時，老爸已駕鶴西歸，但記得他說過：「寫毛筆字時，不但要精神貫注，還要用上全身的力氣，有時一筆到底，連腳尖的力都用了上。」練毛筆字後，才領會老爸這話的涵義，才知道要把毛筆字寫得出類拔萃，一定要將精、氣、神三者融成一體。

退休不再為賺錢養家糊口奔波忙碌，有的是時間可做些自己喜歡做的事。寫毛筆字是我從小的最愛，於是重新拾起毛筆，銜接中斷幾十年的興趣。時過境遷，當初不贊同我練書法的老爸，此時如地下有知，應該會微笑頷首，同意我的選擇。