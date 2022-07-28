在我們黃石自駕遊離開後兩天，黃石公園 就遭遇水災，全園區關閉了十幾天。聽到這個消息，有點不敢相信，也不由讓我又想起在黃石那幾天的二三事。

在黃石眾多的熱泉中，海藍寶石泉是最熱的熱泉之一，沸騰的泉水像極了海藍寶石。當我們走到泉邊的時候，不少人在議論泉水的溫度。

兩個七八歲的女孩像是姊妹，一人手裡拿著一個數字溫度計，不停地對著升騰的蒸氣測溫度，還互相交換測出來的數字，姊妹倆非常興奮，在泉邊照相的時候，手裡還拿著溫度計，而且不忘把測出的數字對著相機。女孩們的快樂那麼簡單、女孩們的興奮那麼真實；快樂源於寶石泉，興奮在於與帶有些許硫磺氣味的熱氣真實接觸。

黃石公園是世界上第一個國家公園，今年剛好是一百五十年，老忠泉旁邊的旅館 也有了一百多年的歷史。棕色的外牆、人字型的建築主體，兩側是三層樓的住房；中堂通透，站在中庭，舉頭仰望是七層樓高、由一根根長圓木搭起來的屋頂，四面環繞著一層一層的寬敞迴廊，迴廊對著中庭的地方擺著一圈寬大的木頭椅子。中堂靠迴廊兩個邊的地方有一個巨大的石頭砌的煙囪穿過屋頂，煙囪上有一個大鐘，鐘擺一下一下地擺來擺去。

老忠泉旅館沒有電視，沒有網路，每天遊客盡興歸來後，沿用舊日方式來消磨傍晚時光。在二樓一側迴廊外的大露台上剛好可以看到老忠泉，坐在木凳上，喝著飲料聊著天，等待老忠泉噴發。聽到一陣高聲驚嘆聲，那一定是老忠泉開始噴了。天黑以後，人們坐在層層迴廊的木椅子上，或讀書，或靜靜地聽藝術家拉大提琴，或盯著煙囪上的鐘擺發呆，時光彷彿往回撥了幾十年，回到了慢生活的年代。

黃石公園的海拔在兩千多米高，就算是夏天，早晨還是冷的。熱泉的蒸氣在清晨的冷空氣中格外顯眼，一縷一縷白煙漂浮在草地上，繚繞在小河上，飄飄渺渺，氤氤氳氳，行在步道 上，像在仙境裡，又似天府中。

每天天剛亮，我們就出去轉，有天早晨剛出門，在樓道遇到一老太太，打過招呼後，老太太問我有沒有聽到大鐘滴答的聲音，我問哪裡的大鐘？老太太說是中堂裡的大擺鐘，白天人多的時候大鐘的聲音被蓋住了，她說的時候還輕輕地用氣聲滴-答-滴-答地模仿，生怕音量大了會淹沒了鐘聲。

告別老太太，便直奔三樓的迴廊，在煙囪前靜靜地聽大鐘一搖一擺的滴答聲，那麼清晰，那麼篤定。那久違的聲音，那小時候陪伴我的鐘聲，不知道從什麼時候開始消失了，今又穿過我記憶的窗，重拾童年的寧靜。如果沒有與老太的相遇，不知道什麼時候才能找出那美好歲月的記憶，現代生活已經讓這感覺變得如此奢侈。

黃石這片歷經各種災難的地方，隨時可能爆發超級火山和地震的地方，卻一直帶給人們快樂、美好、安寧。願黃石公園盡快從水災中恢復。