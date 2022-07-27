鄰居波特 是曾經參與阿富汗 戰事的美國退役軍人，上周末他在住家前院那棵百年老橡樹的樹幹上，牢牢地繫了一個特大號的黃絲帶蝴蝶結，兩條寬長的絲帶上面分別寫著斗大的「LOVE」及「PEACE」，路過的車輛不約而同地減速緩慢行進，以按喇叭響應隨風起舞的黃絲帶所傳達的訊息。

「老橡樹上的黃絲帶」是一首膾炙人口的情歌，此曲在一九七三年風靡美國，在排行榜中一枝獨秀多時。當年我有幸躬逢其盛，經常聽到這首旋律浪漫、節奏輕快的歌。

那時的美國正深陷越戰泥淖，人心厭戰，反戰聲浪席捲全國。這首歌適時出現，振奮了惶惶不安的人心，因之成為Tony Orlando的成名代表作，歷久不衰。

黃絲帶象徵的意義，主要用於等待久違的親人歸來，或象徵「反戰」、期待遠赴戰場的親人早日歸來；也有原諒有前科的罪犯，再次接納，給予其重新做人的機會。

它的起源是根據一則真實的故事所改編的歌曲。在一輛行駛於喬治亞州際公路的公車上，有一位男子忐忑不安地對著司機說：「司機，等一下快到U鎮時，請你幫我看一下鎮上最大的一棵橡樹上面是否有繫著黃絲帶，好嗎？」司機好奇問他為什麼？男子謙卑回答：「我因為觸犯了法律，被囚禁了三年，可是我不知道我的妻子是否原諒我，為了確定這點，我寫了一封信給她，如果她仍接納我的話，那就在鎮上最大的那棵橡樹上繫上一條黃色的絲帶，如果我沒看到那條絲帶，代表她已經不再等我了，那麼我就會安靜地隨車離開此地。」

車子駛近目標之前，忽然間全車的人都離座歡呼沸騰了起來，原來他的妻子不但原諒了他，而且在樹上繫了數百條的黃絲帶，這些黃絲帶像是歡迎的旗幟迎風飄搖，也像溫暖的懷抱迎接他的歸來。

這個故事後來被公車司機投書給報社，報導出來之後，一位音樂人受到這對真情夫妻不棄不離故事的啟發，遂將它譜成樂曲，動人的歌詞成為大家津津樂道的佳話。

這兩年來，整個世界籠罩在疫情 的肆虐及無止盡的戰爭中，焦慮與恐懼充斥人間。波特刻意選擇這個時候，在他家的老橡樹繫上黃絲帶，以最直接的方式表達他對世界和平的渴望。那柔和的鵝黃色絲帶默默地迎風飛舞著，它觸動了路過者的心弦，並引發強烈的共鳴。在這動盪不安的年頭裡，人心思定，「愛與和平」又何嘗不是每個人所夢寐以求的？