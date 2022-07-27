陪伴了我們十三年多的法國鬥牛犬大白最近去了天國，我們全家人非常難過，女兒傷心欲絕，因為她視這條狗為她的大兒子。狗狗大半年前開始出現聽力減退繼而是視力減退，最終變成又聾又瞎，昔日看來清澈無辜的大眼失去光彩；以前招之即來的活力不再，慢騰騰地撅著個鼻子聞來聞去，一下子就顯得老態龍鍾，令人心生憐憫和不忍。

女兒從小就想養一隻狗，我們覺得太麻煩，又不確信她是否能夠照顧好這個小生物，所以一直沒同意。

十三年前，女兒畢業工作兩年了，那個冬天，她說要給我一個驚喜，誰知道聖誕前夕的一天，她回家，我一開門就看見一個小肉球滾進來，這個小東西身體粉白粉白的，長著一對大耳朵，皺巴巴的臉上嵌著一雙清亮、溫順的大眼睛，像一頭小豬崽一樣肥滾滾的，所以我給他取了一個中文小名叫「豬豬」。

當時女兒的公寓裡不准養動物，所以豬豬暫時寄放在我家，那時候豬豬還沒有被訓練好，經常會在家裡大小便，每次我發現就會喝斥他，警告他不能在家裡大小便，他便自作聰明藏到隱蔽的角落去大小便，害得我也像一隻狗一樣，每天在家裡四處嗅聞。角落打掃不容易，更生氣了，再後來，只要我問「豬豬，今天有沒有幹壞事？」他就趕緊藏起來，不讓我找到他。

年幼的狗也像人類的小孩一樣，對外面的世界充滿好奇，只要說出門，就高興得猶如犯人聽到大赦令，一不留神，一騎絕塵，不見狗影，好幾次都是鄰居送回。

對所有人都異乎尋常的友好，即便是從未見過的陌生人，也是搖尾示好，從不吠叫。出去遛彎，對所有路人的撫摸和問候都報以熱情，似乎非常享受被人關注，我常對女兒說：「他生而為狗，卻沒有狗的使命。」

除了喜歡戶外的自由，另一大愛好就是吃。豬豬只要看到有人在廚房做飯，尤其聞到肉香馬上跑來，在旁邊蹭來蹭去；如果做飯的人彎下腰或者伸出手，他會以為是要餵他，馬上把嘴遞過來，屢試不爽。為了討好主人，做什麼都笨拙拙的牠，居然學會了握手和翻滾。

牠還有一個特殊愛好，就是喜歡盒子、箱子之類的空間，只要看見地上有空盒子，或者打開的箱子，牠一定會坐進去，只要沒人轟牠出去，牠會長久地待在裡面。

因為全家人白天都上班，豬豬周一到周五都是一狗在家，女兒覺得牠太孤單，第二年又買了一隻雌性的法國鬥牛犬，全身漆黑，我叫牠小黑，與之相對，於是豬豬就改名叫大白。

大白與小黑相處甚好，小黑比較敏感，情緒化，有時會無故發飆，大白先是與牠齜牙咧嘴，針鋒相對，到最後總是自動休戰，似乎是不屑與瘋婆子一般見識。看牠們倆睡覺很有意思，小黑白天喜歡黏人，到睡覺時，也會同大白一起睡，即便牠有自己的睡墊，而且一定會把頭枕在大白身上，大白從來不拒絕。

如果不外出，也沒有食物的誘惑，大白很享受獨處的時光。大多數時間在牠的睡墊上打盹，如果天熱，牠會尋找涼快的地方全身放鬆躺著；天冷，就會趴在陽光照射的地方，讓全身沐浴在溫暖的陽光下。每每看到牠這些舉動，我腦子裡就會浮現出一個詞：「心滿意足」。

牠是讓我們開懷大笑的開心果，是為我們除憂解煩的好伴侶。大白：你永遠是我們家庭的重要成員，我們不會忘記你，永遠懷念你，願來世我們再相遇。