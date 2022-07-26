我很喜歡吃餅，任何形式的餅，蒸的、炸的、烤的、煎的，我都很愛吃。

小時候最喜歡吃的是燒餅，早餐時，有時是豆漿，有時是菠菜豆腐蛋花湯，都是配燒餅吃。爸爸會一大早出門買回燒餅，煮好湯就把我叫起來吃。我常常先吃燒餅，大口大口吃，芝麻掉得滿桌都是，爸爸總說，慢慢吃，吃完還有，媽媽邊幫我們做便當，邊笑著說，女孩子哪有這麼大口吃的？

有天餐桌上多了兩種新的餅，圓圓的小燒餅裹著香蔥，橢圓形的包著麥芽糖，那一口咬下去的香，真是讓人不吃個兩三個不會罷手。這比燒餅好吃多了，除了早餐，也可以當下午點心。

之後，知道還有牛舌餅、太陽餅、老婆餅，雖然月餅也不錯，但我不喜歡月餅太厚太甜，一個要吃好久。我還喜歡台灣人結婚時的喜慶餅，大大圓圓的，裡面包著冬瓜、五仁和肉末，鹹鹹甜甜的，非常好吃。孩子們五、六歲時，我帶他們回台灣，在麵包店看到有手掌大的結婚餅，喜出望外，現在不用等結婚也可以吃到了。第一次吃結婚餅，兩個孩子的臉上充滿了驚訝，這餅太好吃了，看他們一口一口的吃，彷彿看到了我小時候吃餅時的快樂時光。

二十多年前搬來美國中西部小城，很難找到印象中的各種餅，爸爸在長途電話中仔細地教我如何和麵、發酵、揉麵、發麵、醒麵。以前都是餅來張口，從沒想到要學做餅，爸爸說得鉅細靡遺，好似很簡單，我卻聽起來像天書。第一次做蔥油餅，有餅的樣子，卻是乾硬得難以下嚥。想到爸爸以前常做牛肉湯配山東大餅，我靈機一動，燒一鍋牛肉湯，學爸爸的吃法，把蔥油餅撕下泡在湯裡，蔥油餅吸了湯，餅變軟，香味濃厚，意外成為飯桌上的佳餚。

有了第一次經驗，買回大包裝麵粉，開始學做餅，所謂失敗為成功之母，我用掉了無數包麵粉，歷經難以計數的失敗，現在總算能成功做出蔥油餅、紅豆餅、香蔥煎餅，拜觀看韓劇 之賜，我也可以用各種刨成絲的蔬菜 和海鮮，做韓國海鮮蔬菜煎餅。

有一次通話已八十多歲的媽媽，炫耀我從無到有，現在可以非常成功地做出想吃的餅，她沒聽到我的炫耀之詞，反而叮嚀說，這種餅要用熱水和、那種餅要用涼水和、酵母多少、發多久、揉麵等注意事項，字句間總不時加入「妳爸這樣做、妳爸那樣做」。爸已經離世八年，她的記憶裡仍然充滿了兩人生活的點點滴滴；奇異 的是，我聽著聽著，也彷彿覺得是爸爸在媽媽的旁邊說著做餅的方法與技巧，讓媽媽轉述給我聽。

今晚餐桌上是一大盤烤香蔥餅，和一大鍋羅宋湯。盛一碗湯，嚼一口餅，我和先生坐在電視機前吃著、看著，隨著電視裡播放的影片，時而聊些話，笑幾聲、罵幾句。餐後，先生在廚房洗碗，我在旁邊準備他明日的午餐盒，燙青花菜、白煮蛋、小黃、櫻桃小番茄、高達起司和柳橙，跟他說：「這是你的午餐，我另外放了兩個香蔥餅，明天上班別忘了拿。」

他沒有轉頭看我，「喔」了一聲，繼續在嘩啦啦的流水聲中洗碗。霎那間，覺得人世間最美好的時光不就是這樣。我們現在像爸媽那樣平凡過日，牽手過活，所有的生活點滴，都是平安幸福快樂。