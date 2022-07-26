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說話的藝術

廣平心

二○一七年去夏威夷的大島（俗稱The Big Island）旅遊，近距離觀察正在冒煙的火山口，驅車經過的地方，到處都是冷卻的黑色熔岩，比石頭還硬，蔚成奇觀。

這趟旅程是女兒安排的，包括他們夫妻、兩個小孩和我們兩老。那年外孫女四歲，外孫一歲，實在不適合旅行。臨出發前，女婿父母家發生急事，他必須趕回去，臨時退出，女兒一個人帶兩個小孩，更加手忙腳亂。

除了參觀火山口，我們還零距離接觸海豚，在教練的指導和監督下摸摸牠的頭，新奇有趣。

某晚，女兒在一家高檔餐廳訂了位，她說其實不適合帶很小的孩子，但看到佳評真的很想試試，不想留下遺憾。

這家餐廳除了室內用餐區，還有一個很大的庭院，花木扶疏，綠草如茵，晚上點著夏威夷特有的高高的火炬燈，長長的走廊上安置著一些餐桌椅，在此用餐，氣氛幽雅怡人，有遠離塵囂之感。

我們被安排在室內最遠的角落，以免打擾其他尊貴的食客，鄰桌是一對看起來頗有教養的白人男女，大概四十歲左右，他們衣著得體，輕聲細語地交談。沒過多久，外孫開始不耐煩，他在椅子上煩躁扭動，發出一些聲響，女兒抱他出去安撫再回座，進進出出，哪能安心享用那頓飯？鄰座不時投射過來厭惡的眼光，害我們食不知味。

不知過了多久，他們終於要結帳了，我們也鬆一口氣。他們結帳後，那位女士突然轉過身來，笑容滿面地說：「這麼小的小孩，行為舉止如此良好，他真是有教養喔！所以你們才敢帶他來這裡喔！」我們被恭維得無所適從，連說：「謝謝，謝謝。」她接著說：「我們不敢帶八歲兒子來這裡，怕他不耐煩，所以把他留在旅館看電視，送餐到房間，旅館有專人照顧孩童，額外收費。好了你們慢用，晚安。」說罷起身翩然離去。

我們笑容還掛在臉上，轉念一想，這不是在拐彎抹角地罵我們嗎？真是罵人不帶髒字，既表達了她的不悅，挨罵的人還笑嘻嘻地道謝，真是高手。那年去夏威夷大島旅遊，除了看火山、摸海豚，這位厲害女士也讓我們留下深刻的印象。

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