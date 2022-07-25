圖/白丁

我在後院的菜地裡忙碌著，手機 響了：「親愛的外公，我來聽你講故事。」我一聽就停下手裡的活，用現成的蔬果拼出白眉羅漢的臉（見圖示），等著外孫女。

一會兒，外孫女到了，盯著地上那張生動的臉，笑得合不攏嘴：「哈，眼睛是西紅柿，鼻子是長的南瓜，嘴巴是另一種圓的南瓜，那兩條眉毛是不是削了皮的絲瓜？」我搖搖頭：「別瞎說，沒有削皮，這是白皮絲瓜。」

白皮的瓜果，常見的有香瓜、甜瓜和白蘭瓜，還有一種白皮的小南瓜，而眼前的白皮絲瓜，外孫女不僅沒見過，還沒聽說過呢。她催著我講白眉羅漢那白眉的故事。

我點點頭，拉著她的手說：「妳已經長大，該學些園藝方面的知識了。它也稱白玉絲瓜，是絲瓜裡稀有的品種，它比綠皮絲瓜短些，莖卻粗些，除了兩頭帶點綠，整個是白色的。不認識的人見了以為是白茄子。它三月裡下種，種子先浸泡八個小時，一兩個星期就能出苗發芽。六七月裡開黃花，從開花到結果只用兩個星期。它喜歡到處爬，想要有好收成，最好給它搭個棚。結成的瓜最好筆直掛在棚下，這樣就不會長成怪模樣。到了十一月，如果天氣不轉冷，照樣開花結果。如果早晚溫差大，就只開花不結果了。妳如要保持白皮的特性，就得記住別讓它和綠皮絲瓜長在同一塊地裡。」

外孫女仰起臉，指了指棚頂說：「那兒有一個白皮絲瓜特別大！」我說：「那是我選了留種的。白皮絲瓜同綠皮絲瓜一樣，被人們稱為九月的皇帝之瓜。絲瓜皮、絲瓜葉、絲瓜花、絲瓜子、絲瓜絡、絲瓜藤和絲瓜根都可用來治病。人們喜歡用它來做湯、炒蛋和燉豆腐，沒有牙齒的老人也能吃。多吃白皮絲瓜能清熱解毒，防止皮膚老化，還能防中風 呢。還有一個秘方妳要記住：花和果全掉落了，別忙著拔掉它的根，先把它輕輕彎下來，就會有水滴下，用瓶子盛著，過兩天再一次把它彎下，有水滴下，仍用瓶子盛著，這瓶子裡的水能消毒、止癢、治皮膚病很靈。」

我說完，就撿起白眉羅漢的兩條白眉，外孫女對著少了眉毛的羅漢扮了個鬼臉，跟著我進了屋，她搶著將白皮絲瓜洗淨，我在一邊說：「這白皮絲瓜在嫩的時候採下，做菜時不用削皮；到老了採下，削皮也要輕輕的，稍用力就傷了皮肉。用指甲也可把皮刮掉，最好拿一根有稜角的筷子輕輕刮去表皮。」

我炒白皮絲瓜時，外孫女在一邊看著，她見白皮絲瓜下了鍋一點不變色，覺得很稀奇。一會兒，我將炒好的菜端到桌上，外孫女嘗了嘗，高興地說：「它比綠皮絲瓜鮮嫩，又有點甜味，還帶一股清香。外公種的白皮絲瓜太好吃了。」