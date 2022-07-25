Sam和我是當年在台灣唸高中時的同班同學，算算時間那是六十年前的事了。人生能有幾個六十年？我們之間的友誼可謂難能可貴。高中畢業後我們各奔前程，去了不同的大學、唸了不同的科系，都循著典型台灣留學生的途徑來美國繼續唸研究所。

中間有近十年我們失去聯絡，然後我們分別成了家，又都在德州找到工作，才能再續前緣，彈指之間又是近五十年的事了。當年在台灣一起長大的青少年，我們卻能夠在這麼大的美國異地重逢，不可不說是緣分了。

Sam是個不擅言辭的人，講話不會用華麗的詞藻，但忠厚外表的後面，有一顆極度善良的心。我們倆都有家族遺傳的糖尿病 ，在一起談的最多的就是健康問題，我們經常分享自己的經驗和心得，每次見面也是交換文章雜誌或健康方面的資訊，毫無保留，只希望對方也能受益。

Sam有非常可貴的人格特質，他關心朋友不溢於言表，總會默默付出。有一次我跟他提到喜歡騎腳踏車，但我車子的輪胎經常漏氣，美國這裡又不像在台灣或大陸路邊到處有修腳踏車的小店，隨時可以修車。他聽到後默默上網查詢，在YouTube 上找到換腳踏車輪胎的資訊，先自己學會後，才告訴我他已經知道怎麼換腳踏車的輪胎，他可以來幫我換。

我當然不願也不敢麻煩他，說我可以自己學。後來我就自己學會把輪胎換好了，如果不是受到他的激勵，我大概還是要花錢請別人來做。後來我養成習慣，家裡修修補補的工作，如果自己不會，就去YouTube 學習，只要不是太大的問題，我都學會自己操作。

交什麼朋友就受什麼朋友的影響真是沒錯，Sam一直是我的良師益友。

近半年來，Sam發現他的腿部有浮腫的現象，由於有慢性糖尿病的病史，又曾做過心臟血管繞道手術 ，他不敢大意，先後看了好幾位專家醫生諮詢，後來決定要做腿部手術。這個手術不需要住院，手術當天中午他就回到家中，告訴我一切順利，我為他高興。第二天我去電話問候，他說感覺有點累，大概是手術後的關係，我不敢多講話，要他多休息。第三天我不想打擾他，沒敢打電話。第四天早上我打電話給他，他沒接。寫短信問候，他也沒回，這不是他平常做事的方式， 我開始擔心。

沒想到當天晚上接到他女兒的電話，說Sam下午睡覺時因為心臟衰竭過世。算算時間，我當天早上打電話給他時，他可能已感覺不適在休息，也可能正在和病魔奮鬥。

相交六十年，我們在一起有無數共同度過的時光，現在回想起來覺得還是不夠，因為在他人生最後的一剎那，我們來不及話別，留下來的是一大堆遺憾，人生真是難料。