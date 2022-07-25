我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見

熱浪「烘烤」9千萬人 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

葡萄牙小記

宋原

六月中旬，老公與我隨著女兒一家五口到葡萄牙旅遊八天。

葡萄牙位於西南歐伊比利半島上，西部、南部瀕臨大西洋，北部、東部則與西班牙相接。葡萄牙並非觀光熱門國家，我對它了解甚少，大概只知道葡國在十六世紀曾是海權強大的霸主，並且擁有龐大的殖民帝國。後因殖民地巴西獨立，葡萄牙國勢開始衰落。

為了多了解葡國的知識，行前，我上網稍稍地查閱了些資料，如天氣、景點、美食等等，當然包括了名聞遐邇的葡式蛋撻。

旅遊的第一站是葡萄牙的首都里斯本。一切按照女婿事先做好的攻略，我們走訪各處景觀，教堂、修道院、城堡、宮殿。那日我們參觀完位於貝倫區（Belem）的熱羅尼莫斯修道院，女婿領著我們步行至修道院後面的一條商業街，馬上看到大約有四家店面寬的一家商店門前，在藍色的罩棚下，排隊人龍轉了好幾個圈，女婿說，這是葡式蛋撻的第一家原始店鋪。

女兒帶著大外孫立刻加入排隊人潮，我們其他人則站在對街的公園內等待。大概半小時光景，女兒笑嘻嘻地捧著一大袋熱騰騰的蛋撻回來，大家迫不及待地開始分享美食，撻皮卡滋卡滋的脆、酥皮奶油奶油的香，再加上餡餅上因熱烤過而呈黑色的焦糖，大家吃得有滋有味，三個小傢伙更是食慾旺盛，每個人連吃兩三個。除了蛋撻，女兒還買了鱈魚餅（Codfish Cakes），女兒說，鱈魚餅也是葡國有名的美食小吃之一。

蛋撻的發明者就是來自熱羅尼莫斯修道院的修女，當年她用蛋清上漿修女服，但又不願意浪費丟棄蛋黃，因此發明了這簡易又可口的點心。

第二站我們來到波爾圖（Porto），葡國的第二大城市。葡萄牙山地丘陵廣布，步行上坡、下坡、上坡、下坡是常態，好在波爾圖城市不大，大部分景點都集聚附近，步行遊城還算方便。

那天午後，老公與我在自由廣場閒逛，路經一家麥當勞，我突然想起，我曾在網站上讀過一篇文章，介紹這家號稱全球最美的麥當勞分店。

我好奇地入內參觀，果然，室內的彩繪玻璃、雕刻畫作，充滿濃濃的藝術氣息，大門口的巨大老鷹招牌流露歲月的味道，古典現代完美結合。同時吸引我的是店外的就食座位，我快速地數了數，竟有五十張桌子，它們被六棵大樹包圍著，枝葉繁茂，相互連接，好像是個綠色屋頂，樹下有四個超大型的傘棚，給客人遮陰納涼。

我們買了冰淇淋、蘋果派，找到一個角落坐定。這時我才注意到有一名年輕女子，她左手戴著皮手套，上面綁著一隻像老鷹的大鳥，右手拿著一個噴射式水瓶，不時地走在餐桌四周，嘴裡發出如鳥似的叫聲。我的目光驚訝地跟著她四處走巡，原來她的工作就是用這隻鳥來嚇走那些不時飛來飛去的鴿子、麻雀。她告訴我，她受雇於麥當勞，如有鴿子飛過，她左手一揚，大鳥就會展翅，嚇走那些想落地覓食的鴿群，她並解釋噴射水瓶除了餵喝大鳥，也是驅趕鴿群的利器。

旅遊總是充滿著新鮮、驚喜、好奇， 古云：行千里路，勝讀萬卷書，嗯！的確如此。

麥當勞 美食 觀光

上一則

薔薇的作法

下一則

摯友六十年

延伸閱讀

熱穹蓋頂噴射氣流脫序 熱浪強襲歐美氣溫猛飆

熱穹蓋頂噴射氣流脫序 熱浪強襲歐美氣溫猛飆
向佐爆出軌後神隱 郭碧婷爸挺女婿曝「不赴台內幕」

向佐爆出軌後神隱 郭碧婷爸挺女婿曝「不赴台內幕」
熱浪襲歐洲 西葡近600死 法國山林遭野火燒掉1萬公頃

熱浪襲歐洲 西葡近600死 法國山林遭野火燒掉1萬公頃

台灣攝影家周慶輝「人的莊園」展 驚艷葡萄牙民眾

台灣攝影家周慶輝「人的莊園」展 驚艷葡萄牙民眾

熱門新聞

國際名廚江振誠。（圖：RAW提供）

全台最難訂位餐廳RAW 今夏復刻法國傳奇饗宴

2022-07-22 07:00

改變一生的暑假

2022-07-17 02:02

驗血報告

2022-07-21 02:14

經一事長一智

2022-07-21 02:14

土包子遊歐洲

2022-07-20 02:25

老美看中醫

2022-07-21 02:14

超人氣

更多 >
中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」
華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險

華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險