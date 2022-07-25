六月中旬，老公與我隨著女兒一家五口到葡萄牙旅遊八天。

葡萄牙位於西南歐伊比利半島上，西部、南部瀕臨大西洋，北部、東部則與西班牙相接。葡萄牙並非觀光 熱門國家，我對它了解甚少，大概只知道葡國在十六世紀曾是海權強大的霸主，並且擁有龐大的殖民帝國。後因殖民地巴西獨立，葡萄牙國勢開始衰落。

為了多了解葡國的知識，行前，我上網稍稍地查閱了些資料，如天氣、景點、美食 等等，當然包括了名聞遐邇的葡式蛋撻。

旅遊的第一站是葡萄牙的首都里斯本。一切按照女婿事先做好的攻略，我們走訪各處景觀，教堂、修道院、城堡、宮殿。那日我們參觀完位於貝倫區（Belem）的熱羅尼莫斯修道院，女婿領著我們步行至修道院後面的一條商業街，馬上看到大約有四家店面寬的一家商店門前，在藍色的罩棚下，排隊人龍轉了好幾個圈，女婿說，這是葡式蛋撻的第一家原始店鋪。

女兒帶著大外孫立刻加入排隊人潮，我們其他人則站在對街的公園內等待。大概半小時光景，女兒笑嘻嘻地捧著一大袋熱騰騰的蛋撻回來，大家迫不及待地開始分享美食，撻皮卡滋卡滋的脆、酥皮奶油奶油的香，再加上餡餅上因熱烤過而呈黑色的焦糖，大家吃得有滋有味，三個小傢伙更是食慾旺盛，每個人連吃兩三個。除了蛋撻，女兒還買了鱈魚餅（Codfish Cakes），女兒說，鱈魚餅也是葡國有名的美食小吃之一。

蛋撻的發明者就是來自熱羅尼莫斯修道院的修女，當年她用蛋清上漿修女服，但又不願意浪費丟棄蛋黃，因此發明了這簡易又可口的點心。

第二站我們來到波爾圖（Porto），葡國的第二大城市。葡萄牙山地丘陵廣布，步行上坡、下坡、上坡、下坡是常態，好在波爾圖城市不大，大部分景點都集聚附近，步行遊城還算方便。

那天午後，老公與我在自由廣場閒逛，路經一家麥當勞 ，我突然想起，我曾在網站上讀過一篇文章，介紹這家號稱全球最美的麥當勞分店。

我好奇地入內參觀，果然，室內的彩繪玻璃、雕刻畫作，充滿濃濃的藝術氣息，大門口的巨大老鷹招牌流露歲月的味道，古典現代完美結合。同時吸引我的是店外的就食座位，我快速地數了數，竟有五十張桌子，它們被六棵大樹包圍著，枝葉繁茂，相互連接，好像是個綠色屋頂，樹下有四個超大型的傘棚，給客人遮陰納涼。

我們買了冰淇淋、蘋果派，找到一個角落坐定。這時我才注意到有一名年輕女子，她左手戴著皮手套，上面綁著一隻像老鷹的大鳥，右手拿著一個噴射式水瓶，不時地走在餐桌四周，嘴裡發出如鳥似的叫聲。我的目光驚訝地跟著她四處走巡，原來她的工作就是用這隻鳥來嚇走那些不時飛來飛去的鴿子、麻雀。她告訴我，她受雇於麥當勞，如有鴿子飛過，她左手一揚，大鳥就會展翅，嚇走那些想落地覓食的鴿群，她並解釋噴射水瓶除了餵喝大鳥，也是驅趕鴿群的利器。

旅遊總是充滿著新鮮、驚喜、好奇， 古云：行千里路，勝讀萬卷書，嗯！的確如此。