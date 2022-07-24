女兒、兒子高中、大學、哈佛法學院的畢業典禮場景仍歷歷在目，他們都以優異的成績完成了人生的幾個重要階段，時光飛逝，今年外孫也高中畢業了。

彷彿覺得他還是個頑皮、外向、熱情、勇敢的小男孩。他幼年時晚上常要我陪著睡，我們倆擠在單人床上，我給他說故事，他把枕頭和被子都挪給我用，就是不要我走，我只有等他熟睡了，悄悄地關上門，輕輕地離開他的房間。

一瞬間，他長大了，他不再依戀著外婆，有了自己的朋友，也開始改變髮型，才發現他遺傳了外公的一頭自然捲髮，加上拔高的個子，增添幾分帥氣。有一年他隨著虔誠的基督徒父親到落後的海地短宣，幫助他們蓋房子、種樹等，從此他了解人間疾苦，回來後，他捐出所有的存款去救助貧困飢餓中的孩子，此後捐助年年不斷。

他在校成績優秀，也拿到大學獎學金，將開啟他人生新的里程碑。典禮前幾天，我們和親家都飛往芝加哥 參加他的高中畢業典禮。典禮正式開始前，學校交響樂團演奏了「phontom of the opera」以享等待中的家長們。不久後，一千多名畢業生身穿著綠色的畢業袍，在音樂聲中緩緩步入，從校長手中接下了畢業證書，他們終於走完了這一程，以後將離開家，獨立生活。我祝福外孫在未來遼闊的人海中，不要迷失了方向，在崎嶇的人生道路上，有披荊斬棘的毅力和勇氣，但求快樂與幸福與他永遠相伴。

在與外孫拍下畢業照後，我穿越了時光的隧道，似乎看到十二歲的我，小學畢業，學校發了畢業袍讓我們帶回家中，祖父母特別在這天請人來家裡幫我們拍照，祖母又帶我去照相館攝影 ，他們似乎等不及看我穿上學士服的那一天。

幸福的日子眨眼即逝，天總有不測風雲，祖母六十三歲那年癌症 復發，不得不拋下了祖父和我，踏上黃泉之路；兩年半後，與我相依為命的祖父得了不治之症，即便得到最好的醫療，病魔最終還是奪去了他的生命，那年我正讀大二，在悲傷、抑鬱中完成了大學學業，畢業典禮那天，我沒有家長親人參加，恍惚在夢中，我再度依偎在祖父母身旁拍畢業照。難道是冥冥中的安排，因此小學畢業時，祖父母就與我合影了許多張我穿著畢業袍的珍貴相片。

後來與夫婿負笈美國，參加了他博士班的畢業典禮，我也再度入學獲得第二個學士學位，這次我的畢業典禮上，在外子和兩個孩子的陪伴下，不再孤單。

年復一年，孩子們成家立業，孫輩也長大了，現在就等著參加孫子女們的畢業典禮。