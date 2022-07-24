長輩對我們養育孩子時常說：「三歲定八十」聽來似乎有點誇張，他們的意思是告訴我們要及早留意孩子的性格和智慧，可以提早因應他們的特質，設計一套教育 他們的方案，如此可以事半功倍，不會忽略天才的培養。

因為我只有一個兒子，沒有太在意長輩之言，直到後來發現兒子的脾氣很猛烈時，已經太遲，要和他溝通成為一個障礙，非常困難，有時為了維繫兩代感情，只有啞忍和退讓，誰之過很是明顯。

今天我有了三個孫子孫女，有機會重溫這個階段，眼見他們出生以後慢慢成長，可以很清楚看到他們的個性和聰明的發展；由嬰兒兩歲後便漸漸懂性，如果天資好的話，他們的領悟力漸強，可以從他們的反應中看到他們不同的智慧和性格，證明了以前長輩的理論很有見地。現在藉此研究他們不同的性格和聰明程度，覺得非常有趣味。

記得幾年前有一次帶大孫子去公園玩耍，他看見迎面有人牽著大狼狗走過來，大孫子停下步，盯著大狼狗，右手微微搖動，大狼狗似乎很會意，竟垂下頭，搖著尾巴似示歡迎，大孫子見狀，說時遲那時快，衝前用兩手抱著大狼狗的頭，大狼狗欣然接受，看得我目瞪口呆，此時狗主笑著對我說：「Dolly很喜歡小孩。」當時只見兩歲半孫子與狗的幾個小動作，充分表示孫子的聰明；他在試探後才採取行動，並且看出他很喜歡動物，後來兒子領養了一頭小狗，小狗很快成為大孫子的好伴侶。

又有一次，我觀看五歲小孫子練鋼琴，他一邊用手彈，一邊不停數「一、二、三、四」，跟著琴譜不停地重複數，直到練完幾首曲為止，跟他哥哥練琴時的做法完全不一樣。我問他為什麼要這樣做？他說這是鋼琴老師教他計算節拍的方法。由此可以看到，第二個孫子的智慧不很高，但他很誠實受教和勤奮，將來他一定能實實在在地拿到大學學位，即使成績不一定非常出色。

最近有一次，我問剛滿三歲的小孫女想要什麼「生日禮物」？她不假思索地說：「我要一個可以拖拉的小皮箱！」我很驚奇問她要拿來幹嘛？「我們下星期會和媽媽去巴黎旅行。」這三歲的小妮子居然知道要出遊，同時明白小旅行箱和旅行的關係，小小年紀，耳濡目染，居然有這麼強的領悟力，如果不是親自經歷，根本不敢相信這是事實。這小妮子將來一定很好動、很明白事理，好好栽培，會是一個管理人才。